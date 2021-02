La AMB ordena enfrentamiento entre Goulamirian y Egorov FacebookGorjeoReddit El Comité de Campeonatos de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) ordenó la pelea obligatoria entre el súper campeón de peso crucero Arsen Goulamirian y Aleksey Egorov. El francés Goulamirian ganó el título el 31 de mayo de 2019, por lo que el plazo para enfrentar al ruso Egorov ha expirado. Por su parte, la regla C.13 de la AMB-limitaciones de peleas dice que el campeón no puede pelear con un boxeador que no sea el retador oficial dentro de los sesenta (60) días posteriores a la expiración del período de defensa obligatorio. Con base en la normativa, el Comité otorgó un plazo de 30 días para la negociación, que comenzará este 11 de febrero de 2021 y finalizará el 13 de marzo (- 5 GTM). En el caso de que no se llegue a un acuerdo o alguna de las partes exprese su falta de voluntad para negociar, el Comité de Campeonatos puede convocar una subasta. Los diversos cambios que han tenido lugar recientemente, apoyados por las Reglas de la AMB, han contribuido a traer actividad a la división. Tanto en el caso de Shumenov como en otras interpretaciones de la regla permiten a Goulamirian y Egorov hacer esta interesante pelea y así tener actividad en peso crucero. Broner listo para su regreso por Showtime el 20 de febrero en Connecticut Ramírez se retira de la pelea contra Browne por titulo WBC

