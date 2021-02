Broner listo para su regreso por Showtime el 20 de febrero en Connecticut Lo sabemos desde hace tiempo, pero ahora es oficial. El ex campeón mundial de cuatro divisiones Adrien “The Problem” Broner terminará su pausa de dos años del boxeo cuando se enfrente a Jovanie Santiago en una pelea de 12 asaltos súper livianos el sábado 20 de febrero por SHOWTIME desde Mohegan Sun Arena en Uncasville, Connecticut. La transmisión también enfrenta al ex retador al título mundial de peso pesado Dominic Breazeale contra el altamente promocionado contendiente Otto Wallin en la co-estelar de 12 asaltos. El primer episodio de la transmisión televisiva presenta al ex campeón mundial Robert Easter Jr. enfrentándose al contendiente Ryan Martin en una pelea de 12 asaltos súper livianos. “El 20 de febrero va a ser una noche emocionante con el regreso de Adrien Broner, una de las atracciones ‘imprescindibles’ del box”, dijo Stephen Espinoza, presidente de programación de eventos y deportes de Showtime Networks Inc. “Un ex campeón mundial en cuatro pesos clases, Adrien sigue siendo uno de los atletas más populares y conocidos de este deporte. En el evento co-principal, tenemos acción garantizada ya que los ex retadores al título de peso pesado Dominic Breazeale y Otto Wallin buscan otra oportunidad de competir por un campeonato mundial. Además, Robert Easter continúa su campaña en el peso superligero cuando se enfrenta a Ryan Martin, un verdadero peleador de 140 libras con un puntaje para saldar con los aficionados. Este evento está lleno de intrigas de arriba a abajo y no podemos esperar a ver cómo se desarrollará “. “No hay duda de que Adrien Broner es una auténtica atracción del boxeo y nunca participa en una pelea aburrida. Sus credenciales como campeón mundial de cuatro divisiones son incuestionables. Es bueno verlo de regreso y listo para partir ”, dijo Tom Brown, presidente de TGB Promotions. “Dominic Breazeale y Otto Wallin prometen ser un tiroteo de peso pesado y Robert Easter Jr. y Ryan Martin están buscando establecerse como formidables contendientes al campeonato en la división de súper peso ligero. Esta es una tarjeta PBC fuerte de arriba a abajo para los fanáticos que sintonicen SHOWTIME el 20 de febrero ”. Broner de Cincinnati (33-4-1, 24 KOs), es una de las personalidades más populares y coloridas del deporte. Rápidamente saltó a la fama al combinar el boxeo supremo con una personalidad descarada y franca. A la edad de 26 años, había capturado títulos mundiales en 130, 135, 140 y 147 libras, convirtiéndose en uno de los ocho peleadores activos en ganar un campeonato mundial en cuatro divisiones. Broner se ha enfrentado a varios campeones mundiales de varias divisiones como Paulie Malignaggi, Marcos Maidana, Mikey García, Jessie Vargas y Manny Pacquiao. Broner regresa a la división de peso súper ligero, donde dominó a Khabib Allakhverdiev para ganar un título de 140 libras en 2015. “No puedo esperar a volver al ring. Ha sido un tiempo. Esto me dará la oportunidad de mostrar mi talento y mostrarles a todos lo que se han perdido ”, dijo Broner. “He estado entrenando y trabajando muy duro y todos verán todo ese arduo trabajo reunido el 20 de febrero en SHOWTIME”. Procedente de Dorado, Puerto Rico, el invicto Santiago (14-0-1, 10 KOs) hará su debut en Estados Unidos contra Broner a solo dos meses de una dominante victoria por nocaut en el primer asalto sobre el entonces invicto Juan Zegarra en República Dominicana. En 2017, Santiago derrotó al ex campeón mundial superligero DeMarcus “Chop Chop” Corley por decisión unánime, marcando la única vez que ha permitido que su oponente llegue a la distancia desde 2015. Conocido por su estilo de presentación, Santiago ha hecho campaña en las 140 libras. durante la mayor parte de su carrera y ascendió al puesto 14 en la clasificación de peso súper ligero de la AMB. “Estoy muy emocionado por la oportunidad de subir al ring contra Adrien Broner. Creo que nuestros estilos son perfectos el uno para el otro. Pero siento que tengo las habilidades necesarias para vencerlo. Peleé hace un par de meses, así que me siento bien con la forma en que ha ido mi entrenamiento. Voy a sorprender a todos el 20 de febrero “. JoJo Diaz pierde el título de la FIB en el pesaje La AMB ordena enfrentamiento entre Goulamirian y Egorov FacebookGorjeoReddit

