JoJo Diaz pierde el título de la FIB en el pesaje

Joseph Diaz 133.6 vs Shavkatdzhon Rakhimov 129.8

(Campeonato mundial de peso ligero jr de la FIB)

Nota: Díaz pesaba 3.6 libras. Solo Rakhimov será elegible para ganar el cinturón vacante SI la pelea se lleva a cabo.

Patrick Teixeira 153.4 vs.Brian Carlos Castano 153.8

(Campeonato mundial de peso mediano de la OMB jr) Ronny Ríos 121.4 contra Oscar Negrete 121.6

Shane Mosley Jr 161.6 contra Cristian Olivas 161.6

Bektemir Melikuziev 170.6 contra Morgan Fitch 170.8 Lugar: Fantasy Springs Casino, Indio, California

Promotor: Golden Boy

TV: DAZN Broner listo para su regreso por Showtime el 20 de febrero en Connecticut

