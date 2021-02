“Alacrán” listo para vencer a Valdez por titulo FIB El campeón superpluma del Consejo Mundial de Boxeo, Miguel “Alacrán” Berchelt, y su entrenador, Alfredo Caballero, ofrecieron una conferencia de prensa en Hermosillo, Sonora, en preparación para la gran pelea del próximo sábado 20 de febrero. Berchelt (37-1, 33 KOs) defenderá su campeonato mundial contra el dos veces olímpico mexicano y ex campeón mundial de peso pluma, Oscar Valdez (28-0, 22 KOs). Berchelt comentó: “Me siento muy feliz y ansioso. Es la pelea más importante que he tenido en mi carrera porque ya se conocía el nombre de Oscar Valdez antes de ser profesional y antes de convertirme en campeón mundial. Es un luchador olímpico en dos ocasiones, es un gran desafío el que tengo frente a mí. Pero ante los grandes retos siempre saco lo mejor de mí y esta no va a ser la excepción ”. “Me he entrenado muy duro, tanto en Los Mochis como en Hermosillo. Vamos con todo, estamos motivados para enfrentarnos a Oscar y Eddy Reynoso, uno de los mejores equipos que hay en la actualidad. Es una pelea en la que el orgullo estará en el epicentro, y el gran ganador serán los fanáticos porque van a ver una gran pelea. Los fanáticos quieren ver este tipo de peleas con una escala equilibrada, que puede ir de cualquier manera. “No me siento como un favorito. Me coroné sin ser favorito ante Francisco Vargas. Oscar es un gran boxeador y tiene muy buen córner. Como dijo Mike Tyson, todos tienen un plan hasta que los golpean “. El técnico Alfredo Caballero aseguró que han hecho un gran campo de entrenamiento, con una concentración en Los Mochis y el cierre en Hermosillo. Destacó la importancia de la pelea entre Berchelt y Valdez, y al mismo tiempo, el duelo de esquina ante Eddy Reynoso. “Respetamos mucho al rival y respetamos mucho a su equipo. Estoy muy feliz de ser rival de Eddy Reynoso. Hemos sido nominados a mejor entrenador y él me derrotó. Gracias a Berchelt y su disciplina, sé que vamos a salir con las manos en alto ”. JoJo Diaz pierde el título de la FIB en el pesaje

