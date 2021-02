Sorpresa: Lara noquea al ex campeón Warrington en Londres En una gran sorpresa, el peso pluma Mexicano, Mauricio “Bronco” Lara (22-2, 15 KOs) noqueó al ex campeón mundial de peso pluma de la FIB y antes invicto Josh Warrington (30-1, 7 KOs) el sábado por la noche en el SSE Arena en las afueras de Londres. Warrington, quien renunció a su título de la FIB después de que el organismo rector se negó a sancionar un choque de unificación con el campeón de la AMB Xu Can, fue superado durante toda la noche. Warrington era favorito 25: 1 ya en el cuarto round se vio disminuida su fortaleza y apenas sobrevivió . Warrington todavía estaba herido al comienzo del quinto round y se tambaleó repetidamente a medida que avanzaba la pelea. Lara finalmente derribó a Warrington con un enorme gancho de izquierda en el noveno round para terminarlo. El tiempo era: 54. IBF # 6 peso súper pluma Zelfa Barrett (25-1, 15 KOs) retuvo su título Intercontinental de la FIB con una controvertida decisión unánime en doce rounds sobre el Español ex campeón de peso súper gallo Kiko Martínez (41-10-2, 29 KOs). Martínez presionó a Barrett durante toda la pelea y cedió todo lo que pudo. Los jueces lo tenían 118-111, 118-111, 116-113 para Barrett. Ciudad natal oficiando en su mejor momento. El peso pluma Leigh Wood (24-2, 14 KOs) anotó un KO en el noveno round sobre el previamente invicto Reece Mold (13-1, 6 KOs) para reclamar el título británico vacante. Wood dejó caer Mold en la cuarta ronda, luego puso Mold en el lienzo dos veces en la novena ronda para terminarlo. El invicto superligero Dalton Smith (6-0, 5 KOs) salió victorioso cuando Ishmael Ellis (11-4, 0 KOs) se quedó en su banquillo después de la tercera ronda. El peso pluma Hopey Price (4-0, 1 KO) superó a Daniel Mendoza (11-12, 4 KOs) en seis. Puntuación 60-54. Mosley Jr, Melikuziev y Hovhannisyan victoriosos en California “Alacrán” listo para vencer a Valdez por titulo FIB

