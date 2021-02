Mosley Jr, Melikuziev y Hovhannisyan victoriosos en California El peso mediano Shane Mosley Jr. (17-3, 10 KOs) ganó por nocaut técnico en el quinto round sobre Cristian Olivas (19-8, 16 KOs) en la cartelera de Díaz-Rakhimov el sábado por la noche en el Fantasy Springs Resort Casino en Indio, California. La pelea se detuvo al final de la quinta ronda debido a que el ojo derecho de Olivas estaba hinchado y cerrado. El invicto peso semipesado Bektemir “Bek Bully” Melikuziev (7-0, 6 KOs) anotó un KO en el tercer round sobre Morgan Fitch (19-5-1, 8 KOs). El árbitro Jack Reiss llamó a la caída de Fitch en la tercera ronda cuando le dio la espalda. La pelea se reanudó y un golpe al cuerpo (debajo del cinturón) terminó a Fitch. El tiempo eran las 2:08. WBA # 2, WBC # 7 peso súper gallo Azat “Crazy A” Hovhannisyan (19-3, 16 KOs) detuvo a Enrique Bernache (24-13, 12 KOs) en el octavo round. Bernache habia caido en el segundo round. Otros resultados:

Victor Morales W8 Rodrigo Guerrero (peso pluma)

Dalis Kaleiopu KO3 Eduardo Sanchez (superligero) Rios vence a Negrete en California Sorpresa: Lara noquea al ex campeón Warrington en Londres

