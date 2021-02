Rios vence a Negrete en California El campeón de Gold de peso súper gallo de la AMB, Ronny Ríos (33-3, 16 KOs) venció con una decisión unánime en diez rounds sobre el clasificado AMB # 13 Oscar “El Jaguar” Negrete (19-3-2, 7 KOs) el sábado por la noche en Fantasy Springs. Resort Casino en Indio, California. Ríos superó y superó a Negrete para ganar 100-90, 100-90, 99-91. “Debería haberme sentado más en mis golpes”, dijo Ríos. “Entré un poco demasiado con la cabeza y esperé demasiado. Pero estoy contento con la victoria. Realmente quiero una oportunidad por el título mundial para mi próxima pelea, y creo que esta pelea fue un paso necesario en esa dirección “. Castaño vence a Teixeira y gana título de la OMB de 154 libras Mosley Jr, Melikuziev y Hovhannisyan victoriosos en California

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.

Repeat offenders will be put on moderation.