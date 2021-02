Castaño vence a Teixeira y gana título de la OMB de 154 libras El invicto peso mediano junior y ex campeón mundial de la AMB, Brian Castano (17-0-1, 12 KOs) destronó al campeón mundial de la OMB Patrick Teixeira (31-2, 22 KOs) por decisión unánime en doce rounds el sábado por la noche en el Fantasy Springs Resort Casino en Indio, California. Castaño, quien era un favorito 6: 1 al entrar en la pelea, presionó temprano y nunca se rindió. Grandes ventajas estadísticas de golpes para Castaño, quien casi detuvo a Teixeira en la ronda final. Las puntuaciones fueron 120-108, 119-109, 117-111. “Estoy muy feliz. Hicimos un gran trabajo con mi equipo ”, dijo Castaño. “Fue una buena pelea. Todos cometemos errores, y tengo que arreglar las cosas aquí y allá, pero una pelea es una pelea. Cada pelea es diferente y lo entiendo. Conocía muy bien a Teixeia al entrar en esta pelea. Es muy fuerte y tiene mucho corazón. El es una gran persona. Esta fue una de las mayores victorias de mi carrera. Nadie puede ser campeón del mundo, y pude hacerlo dos veces. Así que estoy muy feliz “. Ex campeon Argentino Diego Chavez regresa con triunfo Rios vence a Negrete en California

