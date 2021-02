Ex campeon Argentino Diego Chavez regresa con triunfo El Argentino ex campeón mundial interino de peso welter de la AMB, Diego Chaves (28-6-1, 23 KOs) ganó su primera pelea desde el 2018 el sábado por la noche. Derrotó a su compatriota Marcelo Fabian Bzowski (11-14-3, 0 KOs). Chaves controló los primeros rounds pero envió a Bzowski a estrellarse contra la lona al comienzo del quinto round con una derecha. Bzowski superó la cuenta pero resistió el castigo de Chaves durante unos dos minutos hasta que la campana terminó el round. Bzowski estaba listo en la recta final, pero Chaves logró la victoria por decisión unánime en 8 rounds. Las tarjetas de puntuación oficiales dicen 80-73, 79 1 \ 2 y 78-75 1 \ 2. El evento principal vio a Ana Romina Guichapani (14-1-1, 4 KOs) de Argentina derrotar a Maira Moneo (6-2, 1 KO) de Uruguay por decisión unánime en 8 rounds. Fue una actuación dominante de Guichapani de principio a fin, ganando la mayoría de los acalorados intercambios y el título vacante Fedelatin Female ligero de la Asociación Mundial de Boxeo. O Promociones – Osvaldo Rivero promovió el programa con TyC Sports televisando el evento. Díaz / Rakhimov termina en empate y el cinturón de la FIB permanece vacante Castaño vence a Teixeira y gana título de la OMB de 154 libras

