Díaz / Rakhimov termina en empate y el cinturón de la FIB permanece vacante El ex campeón de peso ligero jr de la FIB Joseph Diaz Jr. (31-1-1, 15 KOs) y el # 1 de la FIB Shavkat Rakhimov (15-0-1, 12 KOs) lucharon por un empate en doce rounds el sábado por la noche en el Fantasy Springs Resort Casino en Indio, California. Díaz empezó fuerte. Rakhimov parecía estar al mando a mitad de camino, pero se quedó sin gasolina en la recta final cuando Díaz asumió el mando. Las puntuaciones fueron 115-113 Díaz, 114-114, 114-114. Díaz perdió el título en la báscula el viernes, por lo que solo Rakhimov fue elegible para ganar el cinturón, que ahora permanece vacante. “Estoy un poco molesto. Sentí que había hecho lo suficiente para ganar la pelea ”, dijo Díaz. “Fue una pelea cerrada. No fue mi mejor actuación. No hice peso. Perdí el cinturón en la balanza. Quiero disculparme con todos. Quiero disculparme con todos mis fans. Fue un error por mi parte. No hay excusas, pero volveré. “Rakhimov lanzó muchas combinaciones. Pero muchos de ellos aterrizaron en los guantes. Sentí que lancé más tiros y conecté más golpes al cuerpo. Pensé que debería haber ganado la pelea “. “Hice todo lo que se suponía que debía hacer”, dijo Shavkat Rakhimov. “La victoria estaba de mi lado. Siento que gané la pelea. Hubo algunos errores y tenemos que trabajar en ello. Hice todo lo posible. Hubo algunos errores, pero trabajaré en eso. No hay un boxeador perfecto y espero ganar más fanáticos estadounidenses “. Commey KOs brutalmente a Marinez en Las Vegas Ex campeon Argentino Diego Chavez regresa con triunfo

