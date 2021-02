Commey KOs brutalmente a Marinez en Las Vegas El ex campeón de peso ligero de la FIB Richard Commey (30-3, 27 KOs) anotó un explosivo KO en el sexto asalto sobre Jackson “El Fenix” Marinez (19-2, 7 KOs) el sábado por la noche dentro de la burbuja en el MGM Grand Hotel & Casino en Las Vegas. . Commey rompió constantemente a Marinez. Salió agresivamente en la sexta ronda, y finalmente lo derribó con la mano derecha. Marinez continuó, pero fue brutalmente noqueado por una enorme mano derecha. El tiempo era 2:35. Commey dijo: “Cuando comencé, comencé muy lento porque he estado fuera por más de un año, así que tuve que tomarme un poco de tiempo para tomar mi ritmo. Mi rincón me decía que hiciera algo. Vieron ese golpe que lo derribó “. Fue la primera pelea de Commey desde que perdió su cinturón ante Teófimo López hace 14 meses. López estuvo apoyando a Commey durante la pelea de esta noche. “Después de nuestra pelea, lo vi en el vestíbulo y charlamos y nos abrazamos. Siempre le gusté, y es puro amor. Que él viniera a mi esquina fue motivador. Demostró un tremendo amor, y así se supone que debe ser. Tenemos que amarnos, sin importar de dónde seas o quién seas. Agradezco {su apoyo} “. Marinez venía de una controvertida derrota ante Rolly Romero por el título interino de peso ligero de la AMB. Díaz / Rakhimov termina en empate y el cinturón de la FIB permanece vacante

