Round 12 con Mauricio Sulaimán : Los 58 años del WBC Por Mauricio Sulaimán

Hijo de José Sulaimán – Presidente del WBC Ayer el Consejo Mundial de Boxeo celebró su 58 aniversario desde su fundación allá por 1963. Por coincidencia, se fundó el día de San Valentín, pero sin duda ese ha sido el concepto que ha definido a nuestro CMB… amistad y unidad. El mundo atraviesa una situación inimaginable, una pandemia que ha cambiado nuestra forma de vida y que nos ha dejado con una gran incertidumbre preguntándonos qué depara el futuro de la humanidad. Bueno, hablando de la trascendencia de este aniversario, comencé a revisar datos de cómo era la vida cuando nació el WBC, y así poder compararlo con lo que estamos viviendo ahora. Los invito a entrar en el túnel del tiempo y volvamos brevemente a 1963. Se formó el grupo más famoso de la historia, The Beatles, que llegaron a la escena mundial y ¡nació la Beatlemanía! Uno de sus éxitos introductorios fue: “Quiero tomar tu mano”. Los programas de televisión más famosos fueron “Lassie” y “The Flintstones”, y en Inglaterra el “Dr. Quién ”comenzó la serie de televisión. Las películas más importantes del año fueron: “Cleopatra”, “Lawrence de Arabia” y el thriller de Hitchcock, “Los pájaros”. En Japón, era muy común que la gente llevara consigo los nuevos televisores portátiles, que fueron una novedad que entusiasmó y cautivó a millones en la tierra del sol naciente. Algunos datos económicos de ese año es que el ingreso anual promedio en Estados Unidos era de $ 5,800, y el valor promedio de una casa era de $ 12,650 dólares, mientras que una barra de pan costaba 22 centavos. American Express inició sus operaciones con tarjetas en Inglaterra y nació el primer sistema de lotería en los Estados Unidos. La moda era ver botas largas y peinados largos y altos en las mujeres. El Papa Juan XXIII murió, sucediendo el Papa Pablo VI. Kenia logró su independencia del Imperio Británico, finalmente se cierra la legendaria Cárcel de Alcatraz conocida como “La Roca”, y la vacuna contra la Polio alcanzó su punto máximo en EE.UU. y Reino Unido cuando se administró de forma masiva, tomada con una cucharada de azúcar. Jacques Yves Cousteau continuó sus expediciones marítimas en el Calypso, y la URSS puso a una mujer en el espacio por primera vez al enviar a Valentina Tereshkova en una misión galáctica. Pero así como ahora sufrimos con angustia debido a nuestro futuro incierto debido al Covid-19, en 1963 hubo una serie de eventos graves que pusieron al mundo en alerta roja. La guerra de Vietnam fue furiosa, con un gran número de inocentes que perdieron la vida y las consecuencias sociales de tal guerra todavía están teniendo efectos en varios países. Una imagen que dio la vuelta al mundo fue cuando el monje budista Thich Quang Duc se suicidó prendiéndose fuego en señal de oposición a la guerra. El Ku Klux Klan – “KKK” – estuvo en vigor y participó activamente en una de las manifestaciones racistas más graves de la historia de la humanidad. Estados Unidos estaba sufriendo los estragos de la discriminación racial. Hubo grandes manifestaciones callejeras, redadas y mucha ira en la lucha por los derechos civiles. Fue en este año que Martin Luther King Jr. pronunció su famoso discurso “Tengo un sueño”. El mundo fue golpeado por terremotos que destruyeron ciudades en Libia y Yugoslavia; Los huracanes devastaron Haití y la isla de Saipan en Oceanía, mientras que el volcán Agung entró en erupción y dañó gravemente Bali en Indonesia. Trágicamente, el presidente de Estados Unidos, John F. Kennedy, fue brutalmente asesinado, poniendo a ese país en alerta máxima luego de sufrir un acto inimaginable. Las consecuencias de este acto atroz repercutieron en todo el mundo. Así eran las cosas en el mundo hace 58 años, qué parecido a lo que se vive hoy. Hay bien y hay mal. Lo cierto es que saldremos de esta situación, seguiremos y seguiremos viviendo felices y con oportunidades. Con el tiempo, miraremos hacia atrás para recordar lo que vivimos en 2020 y 2021. Las generaciones futuras estudiarán lo que sucedió en esta era, así como lo que estudiamos con los acontecimientos globales. El Consejo Mundial de Boxeo nació y su misión, desde el primer día, fue revolucionar, cambiar y mejorar el deporte. Para hacerlo más humano y seguro para los boxeadores. En 1963, 43 boxeadores murieron por lesiones en el ring en el mundo y muchos de los que se retiraron terminaron con sus facultades severamente debilitadas, teniendo que vivir el resto de sus vidas con una gran cantidad de complicaciones graves de salud. Hoy el boxeo es muy diferente. Las peleas ya no son de 15 asaltos sino de 12; los pesajes no son 6 horas antes de la pelea, son un día antes; Los guantes ya no son 4 o 6 onzas, son 8 o 10; hoy existe el boxeo femenino. Antes, no había ningún tipo de examen médico para el boxeador. Aquí y ahora, hay exámenes anuales obligatorios para aprobar para obtener una licencia, exámenes estrictos antes de las peleas y también después de ellas.

Hoy en día, existen programas antidopaje muy completos y el boxeo ya no está en la lista de los diez deportes con mayor mortalidad. Estamos en el número 14. Sabías … Esta es la lista de campeones del WBC de 1963: División / Nombre / País

Peso pesado Sonny Liston, Estados Unidos

Peso semipesado Harold Johnson, Estados Unidos

Peso mediano Dick Tiger, Nigeria

Peso súper welter Denny Moyer, Estados Unidos

Peso welter Luis M. Rodríguez, Cuba

Peso súper ligero Rudemio Cruz, Filipinas

Peso ligero Carlos Ortiz, Puerto Rico

Peso súper pluma Flash Elorde , Filipinas

Peso pluma Davey Moore, Estados Unidos

Peso gallo Eder Jofre, Brasil

Peso mosca Pone Kingpetch, Tailandia La anécdota de hoy … Mi papá creció en una época romántica en una hermosa provincia de nuestro querido México, con paseos por el parque en Ciudad Victoria por las tardes, bailes de fin de semana y bohemia. Era muy respetuoso y no toleraba que alguien cometiera actos irrespetuosos en presencia de damas. Un 14 de febrero, cuando empezó a salir con mi madre, fueron al cine, precisamente a ver una película de Raton Macías. Saliendo del cine, tomados de la mano, un chico, acompañado de otros amigos, se atrevió a felicitar a mi mamá… siguieron caminando, bajaron las escaleras y mi papá, tranquilo, dijo: “Martha, espérame aquí, yo vuelve en un momento “. Luego regresó a la pandilla y se enfrentó al chico y le enseñó una lección de civismo y cómo comportarse de manera apropiada en presencia de una dama. Mi papá era el hombre más amable y amigable del mundo. Nunca buscó un enfrentamiento o pelea, siempre buscó la amistad y la unidad, y era el protector de los menos privilegiados, pero si alguien cometía una injusticia o abuso de cualquier tipo, no había forma de detenerlo hasta que remediara esa situación. Agradezco sus comentarios en [email protected] Commey KOs brutalmente a Marinez en Las Vegas

