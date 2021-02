Broner: tengo mucho que dar en el boxeo El ex campeón mundial de cuatro divisiones Adrien “The Problem” Broner (33-4-1, 24 KOs) adelanta el enfrentamiento del sábado con Jovanie Santiago (14-0-1, 10 KOs) en una pelea de 12 asaltos superligeros en Showtime de Mohegan. Sun Arena en Uncasville, Connecticut. Sobre su enfrentamiento con Jovanie Santiago … “Santiago tiene hambre. Todavía está invicto y definitivamente no quiere perder. Va a ser una gran pelea. Definitivamente vendrá a pelear. Cualquiera que tenga la oportunidad de pelear contra Adrien Broner para dar un paso más en su carrera, traerá su mejor juego. Estoy entrenando lo mejor que puedo y voy a entrar y estar listo el 20 de febrero. “Es un gran luchador. Tiene grandes habilidades. Pero creo que estoy en un nivel diferente. La gente del 20 de febrero verá que sigo siendo el Adrien Broner que puede hacerse cargo del deporte. En el boxeo, he aprendido que solo se necesita una actuación para que todos vuelvan. Todo lo que tengo que hacer es salir y actuar y todo el mundo volverá al tren. Sobre sus motivaciones para esta pelea … “Incluso si no tuviera estos casos judiciales pendientes en mi contra, todavía estaría trabajando duro para volver y hacer una fortuna. Eso no tiene nada que ver con mi motivación. Dios me dio una bendición y me regaló un gran talento y no voy a dejar que se desperdicie. La motivación es que extraño el deporte. Extraño estar en la cima. Extraño ser campeón y voy a dar otra oportunidad para ser campeón. “He vuelto a encontrar mi amor por el boxeo. Me di algo de tiempo para perderme el boxeo y estoy listo para entrar y ganar más títulos mundiales. Mis hijos son los que me alimentan ahora. Sobre cómo planea mantenerse en el camino después de esta pelea … “Solo necesito volver al gimnasio después de la pelea. Estoy tratando de evitar tantos problemas como sea posible, permanecer fuera de la cárcel y trabajar duro. Voy a dedicar estos últimos tres a cinco años al boxeo puro. Voy a sacar todo lo que pueda del boxeo y luego me retiraré y veré crecer a mis hijos. He madurado mucho. He pasado por mucho. Es el momento de ponerme manos a la obra, ganar dinero y hacer lo que mejor hago, y eso es todo. Al volver a la forma de lucha … “Tuve que perder las 35 libras y fue difícil. Me he puesto a trabajar. Después de esta pelea, voy a mantener el rumbo y volver al gimnasio. El objetivo es convertirse en el cinco veces campeón del mundo, y luego en la sexta y séptima vez. Solo estoy trabajando. Estaba tan fuera de forma. Tenía que ser valiente y tenía que cavar profundo. Estando fuera tanto tiempo, tenía sobrepeso. Tuve que despertarme y correr millas y trabajar mi cuerpo hacia atrás. Fue difícil. “Solo tuve que cambiar todo, cambiar el estilo de vida principalmente. ¿Qué le diría a un luchador más joven? Quédese en el gimnasio tanto como sea posible. No te dejes cegar por el dinero, las luces, las chicas y la vida de fiesta. No estoy diciendo que no vivas tu vida. No puedes simplemente boxear, boxear, boxear toda tu vida. Solo tienes que mantenerte relajado. Sobre pelear en 140 libras … “Siento que 140 libras es el peso que quiero tener. Realmente no se puede decir que hice con pan y mantequilla en 147. He sido campeón en 147 libras pero también he sido campeón en 140, 135 y 130 libras. Creo que cualquier pelea del peso que tenga Adrien Broner es una gran pelea. Eso es lo principal. Quiero pelear donde me sienta más cómodo en este momento de mi carrera, y ahora mismo, creo que 140 es lo mejor para mí. Sobre su legado como boxeador … “Mi carrera habla por sí sola, honestamente. Un campeón mundial de la categoría de cuatro pesos. Fui uno de los más jóvenes en hacerlo. Y pronto seré cinco veces campeón del mundo. Voy a seguir trabajando y me voy a mantener concentrado. “La gente olvida que solo tengo 31 años. A veces me miran como una cabeza vieja. Es una locura. He existido durante mucho tiempo, alrededor de 11 años. Pero solo tengo 31 años y tengo mucho más en el tanque. Con mi currículum, siento que tengo mucho más que hacer. Voy a poner el trabajo y lo voy a hacer. Por supuesto, pienso en el Salón de la Fama. Creo que ya he hecho suficiente. Fui uno de los más jóvenes en convertirme en cuatro veces campeón mundial en cuatro categorías de peso. Pero voy a ganar algunos títulos más y hacer lo que haga para sellar el trato “. Anthony Dirrell confiado en vencer a Davis en eliminatoria WBC Round 12 con Mauricio Sulaimán : Los 58 años del WBC

