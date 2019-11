Sulaiman: Las declaraciones de Kovalev son decepcionantes Por. Gabriel F. Cordero Tras el conocimiento de las polémicas declaraciones de Sergey Kovalev sobre el Canelo Álvarez, Mauricio Sulaimán, presidente del WBC ha manifestado su opinión sobre las criticas acontecidas durante los últimos días luego del combate Canelo-Kovalev el pasado 2 de noviembre en Las Vegas. “Son terribles declaraciones, tardías y casi de forma cobarde de parte de un campeón como Kovalev. Expresar públicamente una excusa luego de ser vencido en buena forma por Canelo no es la forma correcta aceptada en el mundo deportivo. No es aceptable que dé unas declaraciones contra nuestro deporte” dijo Sulaiman Kovalev dio recientes publicaciones que han recorrido la prensa mundial y plasma dudas sobre la forma como se pactan los grandes combates en el boxeo “Sus declaraciones deberían traerle fuertes consecuencias. Según sus declaraciones entonces es un fraude lo que cometió. Debe aceptar que fue noqueado por un boxeador más pequeño que él y ahora busca tardíamente limpiar su imagen con dudas infundadas alrededor del boxeo. Ambos hicieron una buena pelea y no merecen sucedan estas cosas. Tal vez no estaba en su mejor momento Kovalev cuando manifestó su versión sobre la pelea. Yo me quedo con este gran triunfo de Canelo, un logro extraordinario al vencer la fortaleza, la experiencia , ventaja de peso y distancia de Kovalev. El Canelo es el número uno del mundo en este momento y eso hay que aceptarlo. Es el centro de atención mundial y a encontrarle cualquier situación para minimizarlo. El Consejo Mundial esta muy orgulloso de él” Conferencia de prensa final de Wilder-Ortiz

