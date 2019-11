Conferencia de prensa final de Wilder-Ortiz El campeón de peso pesado del WBC, Deontay “The Bronze Bomber” Wilder y el retador Luis “King Kong” Ortiz se encontraron cara a cara en la conferencia de prensa final el jueves antes de su revancha PPV el sábado en el MGM Grand Garden Arena en Las Vegas. Deontay Wilder “Soy el mejor del mundo y lo digo con confianza. Dicho esto, tengo que darles a los fanáticos lo que tienen hambre. Son peleas emocionantes. La división de peso pesado estaba en un lugar oscuro, pero ahora está en llamas y debo mantenerla en funcionamiento. “Luis Ortiz es uno de los mejores del mundo y uno de los hombres más peligrosos del boxeo. Nadie en el top 10 le ha dado una oportunidad. Dicen que es viejo, pero si esa es la verdad, uno de ellos debería entrar allí con él. “Cuando miro el panorama de la división de peso pesado, este hombre todavía no estaba teniendo una oportunidad. Fue una pelea increíble la primera vez y voy a hacer ajustes esta vez. Eso es todo lo que es. Estaré en mi mejor momento el sábado por la noche. “Prefiero pasar por dificultades en el ring que pasar por toda mi carrera siendo perfecta. ¿Qué tipo de legado tendría? Quiero darte algo para que me recuerdes. “Luis Ortiz se ve bien, pero no creo que vaya a importar contra un luchador como yo. Estoy en forma los 365 días del año. Vengo al campamento en forma. El primer día de campamento, estábamos entrenando. Siempre es bueno ver a mis oponentes en forma y preparados adecuadamente para una guerra. Eso es todo lo que puedo pedir. Porque saben a qué se enfrentan cuando van contra mí. “Esta es una gran carta con grandes campeones y luchadores aquí. ¿Qué más puedes pedir? Nada más necesita ser dicho. Ahora es tiempo de acción. Tengo muchas ganas de darles a todos lo mejor de mí. “Entrenamos muy duro para estar preparados e ir a la guerra. Ya sabes que esperar. La parte difícil es la espera. Esto es de lo que se trata. No puedo esperar al sábado por la noche. Mi oponente tiene que ser perfecto durante 12 rondas, y solo tengo que ser perfecto por un segundo “. Luis Ortiz: “No me gusta perder. Hubo circunstancias legítimas por las que no estaba en mi mejor momento en la primera pelea. Fue un paro de fatiga. Creo que si hubiera continuado, habría obtenido el nocaut. Fue solo fatiga, pero lo he corregido esta vez, así que el mejor hombre ganará ”. “Te mostraremos el sábado por la noche cómo vamos a ganar. Cuando suene la campana, estará en exhibición. Pero siempre estamos listos para adaptarnos. Todos lo veremos el sábado por la noche. “Esta será la segunda guerra mundial entre nosotros. He tenido 500 peleas, incluidas mis peleas de aficionados. En el peso pesado, todos tienen poder. A veces parece que un caballo te está pateando. Wilder tiene mucha fuerza, pero voy a mostrar lo que sé y lo que puedo hacer. “Como dije antes, y Deontay también dijo, esto no va a 12 rondas. Uno de nosotros está siendo noqueado. Desearía que no hubiera campanas entre rondas para que pudiéramos seguir adelante. “Esto no es solo Deontay peleando con cualquier otro oponente. Obviamente, Deontay tenía sus razones para tomar esta pelea. Pero el sábado, voy a mostrar por qué eso fue un error. Voy a ser el nuevo campeón de peso pesado del mundo. “Este es el Santo Grial, enfrentarse al verdadero campeón de peso pesado del mundo. Quiero ser considerado uno de los mejores luchadores de Cuba. Estoy muy agradecido con los entrenadores que tuve de niño que me enseñaron el deporte. “Definitivamente quiero agradecer a Deontay, y a todo mi equipo, por darme esta oportunidad para una revancha. De esto se trata la vida. Esta no será mi última oportunidad. Estoy aquí para pelear y eso es lo que verás el sábado por la noche. La conferencia de prensa del jueves también contó con el campeón de tres divisiones Leo “El Terremoto” Santa Cruz y Miguel Flores mientras anticipaban su enfrentamiento por el título vacante de peso súper pluma de la AMB que sirve como evento principal. Leo Santa Cruz “Creo que aún lanzaré muchos golpes al nuevo peso. Siempre entreno igual pase lo que pase. Mi papá dice que necesito trabajar durante los tres minutos completos de cada ronda. “Lo único que es diferente para esta pelea es que estamos trabajando en nuestro poder. Estamos trabajando para sentarnos en nuestros golpes porque sabemos que los luchadores en esta división son más grandes y más fuertes. “Mi entrenador de fuerza y ​​acondicionamiento me ha hecho hacer más pesas de lo habitual y estoy entrenando con muchachos más grandes de lo habitual. Los que he discutido antes dicen que estoy golpeando incluso más fuerte que en el pasado. “Para todos los fanáticos, estoy muy feliz y emocionado de poder ofrecer otro gran espectáculo para ustedes. Miguel y yo daremos un gran espectáculo para los fanáticos e intentaremos robar el espectáculo. Será difícil con este evento principal, pero haremos todo lo posible para que sea la pelea de la noche. “Una vez que los fanáticos vean cuán grandiosa es la pelea, verán cuán increíble es un luchador Miguel Flores. Sabemos de lo que es capaz y es por eso que entrené tan duro para obtener esta victoria. “Ser un campeón mundial de cuatro divisiones sería un gran logro para mí. Nunca soñé con ganar títulos en cuatro divisiones. No muchos luchadores pueden decir eso y estoy feliz y emocionado de subir al ring el sábado y hacer realidad este nuevo sueño. “Me encanta pelear por México y creo que estarán orgullosos de mi actuación el sábado por la noche. Lucho por ellos y espero que me sigan apoyando a medida que avanza mi carrera “. Miguel Flores “Leo es un gran campeón pero hemos trabajado duro. En el boxeo la gente ve volar las manos, pero tengo conocimiento del ring. Vamos a compensar lo que hace y conseguir la victoria el sábado por la noche. “No queda mucho por decir. Estamos listos. Leo es un gran luchador y respeto a su familia. Pero cuando entramos en ese anillo. Estoy tratando de ser como Wilder y noquearlo. Leo y yo definitivamente vamos a robar el espectáculo con una pelea llena de acción. “Me siento muy bien. Hemos tenido cerca de un año de campamentos donde Leo fue el foco principal en el radar. Estamos tranquilos, relajados y listos para dejarlo todo el sábado por la noche. Sé que será una pelea difícil, pero tuvimos un gran campamento para organizar un partido emocionante. “Habrá un poco de todo. Cuando tienes dos luchadores mexicanos, simplemente no puedes evitarlo. Cuando tomas una foto, quieres recuperarla. Pero también sé que debemos mantenernos listos y tranquilos. “Sé que su papá le dice que intente boxear, así que sabemos que también debemos estar preparados para eso. Si quiere boxear, estamos listos para una pelea técnica. Pero si él quiere pelear, estoy listo para comenzar a enganchar. “Todo va a funcionar para mí allí. Quiere trabajar y no ser golpeado, pero sé que puedo tomarlo y darlo. El sábado por la noche, lo vamos a dar. “Hemos trabajado mucho para tratar de frenar el ritmo de los luchadores que lanzan muchos golpes. He sido un golpeador de volumen toda mi vida también. Ambos somos guerreros y la gente me está subestimando. Me encanta porque les voy a dar una sorpresa el sábado por la noche “. Sulaiman: Las declaraciones de Kovalev son decepcionantes Diego De La Hoya regresa el 14 de diciembre

