Diego De La Hoya regresa el 14 de diciembre Diego De La Hoya (21-1, 10 KOs) buscará recuperarse de su primera y única derrota con una batalla local contra Renson Robles (16-6, 9 KOs) en el evento principal de 10 rondas de la edición del 14 de diciembre. de Golden Boy Fight Night en Facebook watch en el Auditorio del Estado en Mexicali, México. Las peleas se transmitirán en vivo a nivel mundial en Facebook Watch a través de la página Golden Boy Fight Night. En el evento coprincipal, Roger “The Kid” Gutiérrez (22-3-1, 19 KOs) peleará contra Andrés Tapia (16-7-3, 9 KOs) en un combate en peso súper pluma de 10 rounds luego de su sorpresiva victoria contra el Considerado prospecto Rocky Hernández en julio. Conferencia de prensa final de Wilder-Ortiz Se anuncia eliminatoria Adames-Teixeira de la OMB

