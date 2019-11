Se anuncia eliminatoria Adames-Teixeira de la OMB Los pesos super welter, Carlos “Caballo Bronco” Adames (18-0, 14 KOs) y Patrick Teixeira (30-1, 22 KOs) en una eliminatoria del título mediano junior de la OMB de 12 rounds el 30 de noviembre en el Chelsea dentro de The Cosmopolitan of Las Vegas. Adames-Teixeira encabezará la transmisión de la cartelera de ESPN + antes del doble título súper pluma con el debut de la división del ex peso pluma del mundo Oscar Valdez contra Andrés Gutiérrez y el enfrentamiento de Carl Frampton contra el invicto Tyler McCreary. Con el actual campeón Jaime Munguia moviéndose al peso mediano, el ganador de Adames-Teixeira podría terminar siendo declarado campeón de la OMB, o ir contra otro contendiente por el cinturón vacante si Munguia renuncia al cinturón. Diego De La Hoya regresa el 14 de diciembre Jaime Munguia se mueve al peso mediano

