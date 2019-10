Sulaiman es nominado al Premio Nacional del Deporte Mexicano Por. Gabriel F. Cordero El presidente del Consejo Mundial de Boxeo (WBC ), Mauricio Sulaiman ha sido escogido como candidato al Premio Nacional de Mérito Deportivo 2019 de Mexico por destacada y constante actuación de una trayectoria destacada en el deporte Mexicano. Ha sido el medallista Olimpico, Daniel Aceves Villagrán, presidente de la de la Asociación de Olímpicos Mexicano el que realizara la propuesta para reconocer la vida deportiva de Sulaimán durante su trayectoria en el WBC antes apoyando a su Padre Jose Sulaiman y ahora como presidente . Mauricio Sulaimán fue escogido para la presidencia del WBC el el 11 de febrero de 2014 y durante este tiempo ha mantenido como prioridad la protección de la salud del boxeador ademas de proteger a muchos luego de terminar su vida boxística y deportiva, además de luchar contra la discriminación y abuso de poder de otros organismos. Ademas ha innovado con los programas médicos y científicos para proteger al boxeador y mantenido una fuerte lucha contra el dopaje. Son los Medallistas Olímpicos de México que buscan que Mauricio Sulaimán, presidente del WBC y del Consejo Mexicano del Deporte, que dispute el premio en este 2019. Gran prueba para "Pollo" Aguilar el 12 de octubre

