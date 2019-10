Gran prueba para “Pollo” Aguilar el 12 de octubre Zanfer Promotions regresa a Casa Zonkeys en Tijuana el 12 de octubre con Omar “Pollo” Aguilar (14-0, 13 KOs) enfrentándose a Francisco “Franky” Cuadrado (11-0, 8 KOs) en un atractivo choque de pesos welter junior invictos.



Aguilar, nativo de Ensenada, tiene un gran poder en ambas manos y registró 11 nocauts en la primera ronda. Cuadrado, nació en Venezuela, pero ha pasado toda su carrera en México y todas sus peleas profesionales menos una fueron en Tijuana, por lo que el apoyo de los fanáticos se dividirá. “Omar Aguilar es uno de los prospectos más fuertes en el boxeo mexicano”, dijo el promotor Fernando Beltrán, presidente de Zanfer. “Es un joven que tiene las características y el potencial para ser un campeón mundial extraordinario. Su progreso va muy bien y la lucha contra Cuadrado será una prueba en la que demostrará que es hora de pasar a otro nivel. No tengo dudas de su victoria en esta gran lucha contra un gran prospecto como este venezolano ”. Sulaiman es nominado al Premio Nacional del Deporte Mexicano WBC # 1 Avni Yildirim falla la prueba de drogas

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.