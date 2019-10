WBC # 1 Avni Yildirim falla la prueba de drogas El 26 de septiembre de 2019, la Asociación Voluntaria Antidopaje (“VADA”) informó al Consejo Mundial de Boxeo (“WBC”) que una muestra “A” recolectada del CMB # 1 súper mediano Avni Yildirim el 13 de septiembre de 2019 en Big Bear, California, en relación con una colección aleatoria bajo el Programa de Boxeo Limpio WBC (“WBC CBP”), dio un resultado analítico adverso para la presencia de DHCMT / metilclostebol. A la luz del hallazgo, y como parte de las funciones de Gestión de Resultados del WBC, el WBC ha emprendido una investigación de los hechos que resultaron en el hallazgo, incluidos, entre otros, los siguientes: (1) circunstancias que rodearon el hallazgo; y (2) historial y propiedades de la (s) sustancia (s) reveladas por el hallazgo Gran prueba para "Pollo" Aguilar el 12 de octubre Luis Ortiz: estoy listo para ser campeón

