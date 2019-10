Luis Ortiz: estoy listo para ser campeón Por Miguel Maravilla El contendiente Cubano de peso pesado Luis “King Kong” Ortiz (31-1, 26 KO’s) tendrá otra oportunidad en un título mundial cuando se encuentre con el campeón mundial de peso pesado del WBC, Deontay “The Bronze Bomber” Wilder (41-0-1, 40 KO’s) en una revancha que tendrá lugar el 23 de noviembre en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas en vivo por FOX Sports Pay-Per-View. “Estoy feliz y gracias a Dios por la revancha y le agradezco a Wilder por tener las bolas para darme esta revancha”, dijo Ortiz a Fightnews.com®. “Estoy entusiasmado con esta pelea. Voy a aprovecharlo al máximo y no lo dejaré escapar “ WBC # 1 Avni Yildirim falla la prueba de drogas El presidente de la OMB destruye a la AMB

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.