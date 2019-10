Edwards abandona su campeonato mundial mosca del WBC El campeón de peso mosca del WBC Charlie Edwards (15-1, 6 KOs) ha decidido desocupar su título después de informar que es demasiado difícil para él continuar marcando el peso. En su pelea más reciente el 1 de septiembre, Edwards retuvo su campeonato en un partido que fue declarado “sin competencia” contra el clasificado WBC # 1 Julio César Martínez (14-1, 11 KOs). Martínez parecía encaminado a una victoria por KO, pero golpeó a Edwards cuando estaba en la lona después de una caída. Sulaiman es nominado al Premio Nacional del Deporte Mexicano

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.