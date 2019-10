Resultados del Madison Square Garden en Golovkin-Derevyanchenko El veloz campeón intercontinental de peso súper welter de la AMB Israil Madrimov (4-0, 4 KOs) detuvo de manera impresionante a Alejandro Barrera (29-6, 18 KOs) en el quinto round en Golovkin-Derevyanchenko del sábado por la noche en el Madison Square Garden en la ciudad de Nueva York . Madrimov dejó caer a Barrera casi de inmediato en la primera ronda y luego golpeó a Barrera hasta que la pelea se detuvo. El tiempo era 2:36.



El ex campeón súper ligero de la FIB Ivan Baranchyk (20-1, 13 KOs) logro un impresionante KO en el cuarto round sobre Gabriel Bracero (25-4-1, 6 KOs) para reclamar el título Intercontinental de la AMB. Baranchyk castigó a Bracero desde el primer round. Bracero finalmente cayó en el cuarto round y la pelea fue detenida. El tiempo era 1:30. El debut profesional del muy pesado exagerado peso semipesado olímpico de 2016 “Mighty” Joe Ward no salió como estaba planeado. Ward pisó el pie del oponente Marco Delgado en el segundo round y se lastimo, dislocando grotescamente su rodilla izquierda. Delgado consigue la victoria para ir a 6-1, 5 KOs. El invicto campeón de peso súper mediano de plata del CMB Internacional Ali Akhmedov (16-0, 12 KOs) necesitó solo 44 segundos para derrotar a Andrew Hernández (20-8-2, 9 KOs). Una mano derecha bajó a Hernández y la pelea fue rápidamente detenida. En un choque de pesos welter invictos, Brian Ceballo (11-0, 6 KOs) venció a Ramal Amanov (16-1, 5 KOs) por TKO en el tercer round. Amanov dio indicaciones de que no deseaba continuar. Tiempo 1:20. El peso mediano Kamil Szeremeta 21-0, 5 KOs venció a Oscar Cortes (27-5, 14 KOs) en el segundo round. Cortes fue a la lona dos veces. El tiempo era: 45. El súper mediano Nikita Ababiy (7-0, 6 KOs) vencio a Isiah Seldon (13-3-1, 4 KOs) en el primer round. – Edwards abandona su campeonato mundial mosca del WBC

