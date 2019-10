Golovkin supera a Derevyanchenko en pelea muy cerrada en New York Fotos: Emily Harney El ex campeón de peso mediano Gennady Golovkin (40-1-1, 35 KOs) logro un triunfo con una decisión unánime muy cerrada de doce rounds sobre Sergiy Derevyanchenko (13-2, 10 KOs) para reclamar el título vacante de peso mediano de la FIB el sábado por la noche en el Madison Square Garden en la Ciudad de New York.



Golovkin, de 37 años, mostró su poder temprano, derribando a Derevyanchenko en el primer round. Derevyanchenko fue cortado sobre el ojo derecho de un golpe en el segundo round. Derevyanchenko fue muy agresivo en los rounds tres y cuatro. Derevyanchenko lastimó a GGG en el cuerpo en el quinto round. Derevyanchenko fue un peleador difícil toda la noche. Derevyanchenko tuvo un gran round diez haciendo que GGG se viera lento mientras se perdían golpes. Los últimos dos rounds fueron cerrados. Los puntajes fueron 114-113, 115-112, 115-112. Derevyanchenko espera una revancha con Golovkin Resultados del Madison Square Garden en Golovkin-Derevyanchenko

