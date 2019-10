Derevyanchenko espera una revancha con Golovkin Gennady Golovkin y Sergiy Derevyanchenko han comentado sobre su guerra épica por el título de peso mediano de la FIB en el Madison Square Garden de Nueva York Gennady Golovkin: “Te lo dije, es un tipo muy duro. Esta es una gran experiencia para mí. En este momento, entiendo que necesito más. El foco es el boxeo. Esta fue una pelea difícil. Necesito un poquito más Todavía necesito fortalecerme en mi campamento. Solo que más serio. Necesito trabajar duro Necesito un poco más de concentración. “En este momento es un mal día para mí, es un gran día para Sergiy, su equipo. Esta es una gran experiencia para mí. Ahora mismo sé exactamente lo que necesito. Perdí un poco de concentración. Sergiy estaba listo, realmente lo respeto. Me mostró un gran corazón. Le dije, Sergiy, esta es la mejor pelea para mí. Es una gran experiencia. Es la máxima destrucción. Solo respeto a su equipo. “¿Revancha? Absolutamente. Gran pelea por DAZN, por la gente, por supuesto que estoy listo. Soy un boxeador, estoy listo para cualquier cosa. “Absolutamente todavía quiero a Canelo, estoy abierto a cualquiera. Hay tantos grandes campeones aquí. Sergiy, muchos chicos. Todo está listo, solo llama a Canelo. Si dice que sí, hagámoslo “. Sergiy Derevyanchenko: “El corte realmente cambió la pelea. No pude ver a veces. Y estaba preocupado por el ojo. Pero no hay excusas, es lo que es, estaba haciendo mi mejor esfuerzo. Cuando comencé a moverme, sentí que le estaba dando espacio y me estaban golpeando con esos tiros que lanzó y por eso comencé a pelear contra él y acercarme más y no darle espacio para maniobrar. “Me golpeó en la nuca. Me golpeó detrás de la oreja. Realmente no vi el golpe pero realmente no me afectó tanto. Me levanté y no estaba realmente herido, así que seguí luchando, así que no fue nada, nada tan malo. “Me gustaría la revancha si es posible, estoy listo”. Jeff Fenech hospitalizado en Tailandia Golovkin supera a Derevyanchenko en pelea muy cerrada en New York

