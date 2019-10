Jeff Fenech hospitalizado en Tailandia Por Ray Wheatley – Mundo del boxeo El miembro del Salón de la Fama Jeff Fenech está en un hospital en Tailandia que sufre de neumonía y el hombre de 55 años dijo que estaba extremadamente preocupado porque se perderá la boda de su hija Jessica en Australia. “Cada noche que he estado aquí creo que no voy a despertar mañana”, dijo Fenech al periódico Daily Telegraph. Agregó que tiene demasiado dolor para dormir. Fenech ha estado en Tailandia desde el martes pasado con otros boxeadores para un campo de entrenamiento. Su esposa espera obtener el ‘todo despejado’ para subirse a un avión a Bangkok para poder llevar a Fenech a Australia. Derevyanchenko espera una revancha con Golovkin

