Canelo: Golovkin ya no representa ningún desafío El campeón de peso mediano de la AMB y el WBC (franquicia) Canelo Álvarez dice que quiere nuevos desafíos para su carrera, no una tercera pelea con el rey de los medianos de la FIB Gennady Golovkin. En una entrevista con Azteca 7, Canelo declaró: "Yo soy el que vence, al que todos quieren enfrentar. Desde que Golovkin peleó conmigo, ¿qué ha hecho? No hizo nada ". "… Me enfrento a un campeón mundial puro y voy a subir dos divisiones de peso y sus oponentes vienen de perder. Ya no plantea ningún desafío. Ya lo he vencido. Le di 24 rounds y no pudo hacerlo. ¿Qué va a pasar en la tercera pelea? Voy a vencerlo de nuevo. Incluso voy a noquearlo. Son solo negocios ". "Ya he hablado con mi promotor. Si quieren que pelee con él, todo lo que representa para mí son los negocios. Si no representa un desafío, no lo voy a hacer. Si quieren la pelea, dame los números y tal vez. ¡Quiero otro tipo de desafíos!

