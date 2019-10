Felix Díaz regresa el 26 de octubre en Puerto Rico El medallista de oro olímpico 2008 Félix Díaz formará parte del espectáculo “WBO Champions Tournament”, que contará con el campeón de peso mínimo de la OMB Wilfredo “Bimbito” Méndez en su primera defensa el 26 de octubre, en el Coliseo Rubén Zayas Montañez en Trujillo Alto, Puerto Rico en una presentación de PR Best Boxing Promotions (PRBBP) en asociación con Spartan Boxing. Díaz (20-3, 10 KOs) se enfrentará a un oponente que se determinará en 10 rounds y 147 libras. Méndez (14-1, 5 KOs), el único campeón mundial masculino de Puerto Rico, defenderá su cinturón de 105 libras de la OMB contra Gabriel Mendoza (30-6-2, 23 KOs), un retador mundial en dos ocasiones. Además, los invictos jr medianos Patrick Cora (8-0, 6 KOs) y Luis Midyael Sánchez (8-0, 6 KOs) se enfrentaran a ocho rounds. El boxeo profesional regresa a Niagara Falls, NY Canelo: Golovkin ya no representa ningún desafío

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.