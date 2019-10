El boxeo profesional regresa a Niagara Falls, NY Por Bob Caico El boxeo profesional regresa a la región de Buffalo-Niagara por primera vez en tres años el 18 de octubre, ya que All Star Boxing exhibirá jóvenes talentos locales para una transmisión de BOXEO Telemundo desde el Seneca Niagara Resort & Casino en Niagara Falls, NY. El presidente de All Star Boxing, Felix “Tuto” Zabala, dice: “Queremos llenar un vacío en el boxeo en el oeste de Nueva York. Buffalo es una gran ciudad deportiva con fanáticos entusiastas”. El evento principal presenta a Emmanuel “Pinky” Colon (16-1- 1, 15 KOs) frente a Richard Zamora (19-3, 12 KOs) para un campeonato regional de la OMB cinturón de peso welter jr. El invicto Wilfredo Flores (7-0, 3 KOs) hace su tan esperada aparición en su ciudad natal contra Salvador Briceño (16-5, 10 KOs) en un evento co-principal de ocho rounds. El reciente graduado de Buffalo State, el ligero Geffred “The Authentic” Ngayot (1-0) y el gallo Alex Castellano (1-0), ambos ex combatientes del año 44 del Buffalo 44 Buffalo, comenzarán su segunda carrera en sus prometedoras carreras. Danny Dejesus, el súper pluma de Buffalo, el súper ligero Charles Garner III y la súper welter Ayanna Tramont harán su debut profesional. El evento está prácticamente agotado y quedan pocas entradas para comprar, lo cual es una señal alentadora de que All Star Boxing y el Seneca Niagara Resort & Casino agregarán más espectáculos el próximo año. Entrenador Ali Bashier de vuelta en el hospital Felix Díaz regresa el 26 de octubre en Puerto Rico

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.