Entrenador Ali Bashier de vuelta en el hospital Por Bob Ryder Ivana Habazin ha publicado que su entrenador James Ali Bashier está de vuelta en un hospital en Nueva Jersey con una hemorragia cerebral. Bashier resultó herido en el pesaje de la pelea de Habazin con Claressa Shields el viernes pasado cuando fue golpeado por la espalda y tirado al suelo. Fue llevado a un hospital de Detroit donde se sometió a cirugía y fue dado de alta. Hasta ayer, se informó que la policía de Flint estaba solicitando una orden de arresto para el sospechoso que se cree es el hermano de Shield, aunque aún no se ha anunciado una información oficial de eso. Jerwin Ancajas defenderá el cinturón de la FIB en la tarjeta del 2 de noviembre El boxeo profesional regresa a Niagara Falls, NY

Top Boxing News

