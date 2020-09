Sulaiman: Charlomania nos recuerda la era de Don King Fotos: Alma Montiel El presidente del WBC, Mauricio Sulaimán, está emocionado con la cartelera que se llevará a cabo este sábado en el Mohegan Sun Casino en Uncasville, ya que en una doble cartelera se verán en juego tres títulos del WBC “Es una situación que no se ha experimentado en el boxeo por mucho tiempo, ya que hoy, muchos promotores se enfocan solo en la pelea principal”, dijo Sulaiman. “Sin embargo, esta noche nos recuerda vívidamente la era de Don King, donde en la misma noche legendaria, disfrutamos de una excelente variedad de combates por el campeonato mundial Jermell Charlo que enfrenta a Jeison Rosario y Jermall Charlo contra Sergiy Derevyanchenko, serán dos peleas emocionantes que a juicio del presidente del WBC son combates de gran calidad, ya que los rivales de Charlo son muy capaces y extremadamente peligrosos. Por un lado Sergiy Derevyanchenko llega a esta pelea con un récord de 13 peleas ganadas, 10 de ellas por KO y solo dos derrotas. Mientras que por otro lado, (AMB, campeón de la FIB) Jeison tiene 20 peleas ganadas, 14 por nocaut, un empate y solo una derrota.”. Usyk-Chisora el 31 de Octubre por Sky Sports Resultados desde Tijuana

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.