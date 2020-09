Usyk-Chisora el 31 de Octubre por Sky Sports Fotos: Mark Robinson-Matchroom Boxing Por. Gabriel F. Cordero La estrella Ucraniana Oleksandr Usyk se enfrentará a Derek Chisora el 31 de octubre, en vivo por Sky Sports Box Office. Usyk debió enfrentar a Chisora ​​el 23 de mayo, pero la pelea se debió posponer por la pandemia del Coronavirus y en cambio compartirán el ring el próximo mes, con un lugar que se confirmará pronto. “Realmente he extrañado el boxeo durante este tiempo. He estado entrenando fuerte en mi campo de entrenamiento para mostrar una actuación espectacular el 31 de octubre. Necesito tener buenas peleas en el peso pesado para poder lograr una pelea de campeonato mundial. Ante Derek es una gran pelea: es un boxeador fuerte, experimentado y resistente.” dijo Usyk. “¡Hola, Usyk, estaré allí listo para vencerte, hola Usyk!. Ha sido un año difícil para todos.” Dijo Chisora ​ Sulaiman: Charlomania nos recuerda la era de Don King

