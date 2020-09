Resultados desde Tijuana Foto Cortesía: El Sol de Tijuana El promotor Paco Damian de Paco Presents prometió una noche de acción y cumplió con creces el lunes por la noche en Tijuana. En el evento principal, el ex retador al título mundial y peso gallo # 8 del WBC, Alejandro “Peque” Santiago sobrevivió a un desafío enérgico del compatriota Willibaldo García para defender con éxito su campeonato internacional de peso gallo del CMB por decisión mayoritaria en 10 rounds. Conocido por lograr sorpresas sorpresivas contra oponentes muy favorecidos, Santiago rápidamente se encontró en peligro de sufrir el mismo tipo de derrota contra García, un incansable y aparentemente incansable. Manteniéndose sereno, Santiago (22-2-5, 11 KOs) eligió sus tiros y pudo hacer el trabajo más efectivo en la mayoría de las rondas llenas de acción. A pesar de su récord ahora de 10-4-1, 5 KOs, García, de Copala, Guerrero, México, se hizo muy bien a sí mismo. Lanzando henos salvajes sin parar desde ángulos incómodos durante las 10 rondas, hizo que Santiago, clasificado mundialmente, ganara su paga. En la ronda final, Santiago fue cortado por encima de un ojo y marcado alrededor del otro. Para su crédito, Santiago hizo ajustes en todo momento y armó combinaciones sorprendentes varias veces por ronda. Los puntajes fueron 97-94 y 96-94 Santiago. El tercer juez lo vio en empate, 95-95. En una emocionante guerra de eventos co-estelares, Víctor “Chucky” Sandoval de Tijuana movió su impresionante récord a 34-3 (22 KOs) con un nocaut técnico en el décimo asalto en el último segundo de un determinado Kevin Villanueva (16-3-3 (12 KOs). Entrando y saliendo con habilidad, Sandoval fue capaz de descargar bomba tras bomba contra el aparentemente impermeable Villanueva. Guasave, Villanueva de Sinaloa caminó a través del fuego infernal para lanzar sus propias bombas en un intento de presionar y desgastar a su oponente más dotado técnicamente. Con Sandoval aparentemente navegando hacia una cómoda, pero no fácil, victoria por decisión, finalmente rompió la mandíbula de hierro de Villanueva, atrapándolo en la esquina y descargando la volea final con 10 segundos por jugarse en la pelea. La victoria le valió a Sandoval el título vacante de peso supermosca de plata internacional del CMB. El peso súper pluma Cristian “Lacandonsito” Cruz (13-5, 6 KOs) de Tijuana continuó su racha ganadora de 11 peleas y lució muy impresionante al vencer a su compatriota Diego “FlaKO” Alemán (12-2-1, 8 KOs) por decisión en ocho rounds. Cruz, hijo del ex campeón de peso pluma de la OMB, Cristóbal “Lacandón” Cruz, utilizó la velocidad de sus manos y pies para entrar y salir del peligro mientras lanzaba combinaciones difíciles. Derribó a Alemán dos veces mientras navegaba hacia un veredicto de 80-70, 78-72 y 79-71. Cruz, de 23 años, tuvo un comienzo difícil en su carrera, pero parece haber hecho los deberes necesarios para convertirse en un prospecto legítimo en Super Pluma. En la pelea de apertura de la noche, Los Mochis, Bryan Luna de Sinaloa se movió a (6-0, 3 KOs) con una decisión unánime de blanqueada sobre Ensenada, Baja California Felipe Ayon (ahora 1-1-1, 1 KO). Los puntajes fueron 40-36 de los tres jueces en un combate que fue más emocionante de lo que indican los puntajes. Boxeo Telemundo regresa en Kissimmee el 2 de octubre

