Sulaimán, al Consejo de Alto Nivel de “Save the Dream” DOHA, Qatar.- Mauricio Sulaimán Saldivar, presidente del Consejo Mundial de Boxeo (WBC), se unió al Consejo de Alto Nivel “Save the Dream”, para ayudar a promover los valores positivos del deporte entre los jóvenes del mundo. El presidente del WBC es una adición bienvenida al consejo de alto nivel de “Save the Dream”, compuesto por eminentes personalidades internacionales de diferentes campos, incluidos Staffan De Mistura, ex secretario general adjunto y enviado especial de las Naciones Unidas para Siria, Afganistán, Irak y Líbano, José Ramos-Horta, Premio Nobel y ex Presidente de Timor Oriental, Mohammed Hanzab, Presidente del Centro Internacional para la Seguridad Deportiva (ICSS), Sheikha Hessa Bint Hamad Bin Khalifa Al Thani, Enviado Especial del Secretario General de la Liga Árabe para Asuntos Humanitarios, Youssou N’Dour, leyenda de la música senegalesa, Iván Dibos, miembro del COI, Marcia L. Dyson, activista cívico-social, y Raffaele Chiulli, presidente de Sport Accord y de la Asociación Global de Federaciones Deportivas Internacionales. Al comentar sobre su nuevo rol, Sulaimán dijo: “Estoy muy complacido de unirme al Consejo de Alto Nivel Save the Dream, y por tener el privilegio de contribuir a este movimiento de una manera significativa. En el WBC creemos y compartimos los mismos valores y objetivos en términos de inspirar a la juventud a través del boxeo, proporcionando un entorno deportivo seguro, justo e inclusivo, independientemente de la religión, raza o credo. “Juntos, nos comprometemos a desarrollar una variedad de actividades en todo el mundo, para permitir que los jóvenes se beneficien y aprendan del boxeo, aumenten su conocimiento sobre el deporte, los valores de la deportividad, y aprendan a enfrentar los desafíos”. MISION “Save the Dream” implementa y promueve actividades para empoderar a los jóvenes a través del acceso seguro al deporte y a sus valores educativos y sociales. “Save the Dream” tiene como objetivo: Desarrollar habilidades, inculcar ética y promover la innovación social a través del deporte.

Fomentar el diálogo intercultural y la comprensión mutua a través del deporte.

Facilitar el acceso al deporte independientemente de la condición socioeconómica, raza, capacidades físicas y consideraciones de género.

Proteger a los niños de malos tratos que ocurren en el deporte. Un mundo en el que todos los niños y jóvenes puedan practicar deporte, de forma segura, y aprender de sus valores en términos de integridad, respeto e inclusión. Valores: Integridad, Respeto, Inclusión. ACERCA DEL ICSS El Centro Internacional para la Seguridad Deportiva (ICSS) es una organización global, independiente y sin ánimo de lucro. Trabajamos incansablemente para abordar algunos de los desafíos y problemas más destacados que enfrenta el mundo del deporte hoy en día, así como para protegerlo de las amenazas emergentes y futuras. Después de haber reunido a respetados líderes del deporte, agencias gubernamentales, fuerzas del orden, organizaciones internacionales, el mundo académico y la comunidad empresarial, contamos con un equipo establecido de expertos en los campos del deporte, la cooperación internacional y la seguridad y protección de eventos, la integridad deportiva y el desarrollo socioeconómico. Boxeo en Miami de 20 de Agosto WBC: Todos los oficiales deberán estar vacunados

