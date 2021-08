WBC: Todos los oficiales deberán estar vacunados El WBC ha anunciado que solo nombrará a los oficiales de ring y supervisores para los combates sancionados por WBC que hayan recibido la vacuna Covid 19 y que presenten prueba de vacunación, sin excepción. Las jurisdicciones locales del boxeo pueden designar a los oficiales del ring, sobre los cuales el WBC no tiene control. Sin embargo, con respecto a las citas de WBC, el WBC solo considerará a aquellas personas que hayan recibido ambas dosis de la vacuna COVID-19. Sulaimán, al Consejo de Alto Nivel de “Save the Dream” Hunter KOs Wilson en eliminatoria de peso pesado de la AMB

