Hunter KOs Wilson en eliminatoria de peso pesado de la AMB En una eliminatoria por el título de peso pesado de la AMB, Michael “The Bounty” Hunter Jr (20-1-1, 14 KOs) venció mediante un KO en el cuarto asalto sobre Michael “White Delight” Wilson (21-2, 10 KOs) el martes por la noche en Hulu. Teatro en el Madison Square Garden de Nueva York. Una mano derecha grande puso a Wilson en la lona y se consideró que no podía continuar. El tiempo era 2:49. Hunter ganó el título WBA Continental Americas. El ex campeón mundial de la OMB Chris Algieri (25-3, 9 KOs) anotó una decisión unánime en diez asaltos sobre Mikkel Lespierre (22-3-1, 10 KOs). Las puntuaciones fueron 99-91, 100-90, 100-90. Fue la primera pelea de Algieri en 26 meses. El peso welter Ivan Golub (20-1, 15 KOs) ganó una decisión unánime en diez asaltos sobre Eric Hunter (20-4, 9 KOs) para reclamar el título vacante de la USBA. El peso welter Aaron ‘The Alien King’ Aponte (4-0, 2 KOs) anotó un KO en el segundo asalto sobre Gerardo Contreras González (2-1, 1 KO). El tiempo era: 30. WBC: Todos los oficiales deberán estar vacunados Foto del dia

