Foto del dia

Foto: Ice Man John Scully El ex campeón de peso welter de la FIB “Showtime” Shawn Porter se toma un descanso del entrenamiento en la Charter Oak Boxing Academy (COBA) en Hartford, Connecticut, para dar algunas palabras de sabiduría a las prometedoras boxeadoras locales Naomi Cortes, Jada Wyatt y Janyia Lumpkin. Porter está en Connecticut durante dos semanas haciendo comentarios en vivo a distancia sobre el boxeo en los Juegos Olímpicos de Tokio. Boxeo mundial en Panamá el 19 de agosto

Top Boxing News

