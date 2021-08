Boxeo en Miami de 20 de Agosto El clasificado mundial Melvin “Melo” López (25-1, 16 KOs) de Nicaragua (ahora con base en Miami) regresa a la acción el 20 de agosto cuando se enfrente a Giovanni Delgado (16-10, 9 KOs) de México en un combate a 10 Rounds del evento principal en el Airport Hilton en Miami, Florida. López está subiendo rápidamente en el ranking mundial. Sabe que no puede mirar más allá del muy duro Delgado que ha compartido el ring con varios campeones mundiales y contendientes clasificados mundialmente. El evento ”será promovido por M&R Boxing Promotions (Laura Ching). El manager de López, Willam Ramirez (WRAM BOXING), confía en que Melvin continuará en su camino hacia una pelea por el título mundial. Melvin tiene la oportunidad no solo de mantenerse activo, sino de continuar su camino hacia una oportunidad de título mundial. Siento que estará a la altura del desafío frente a su próximo oponente ”, dijo Ramírez. Completando la tarjeta: Manuel Correa vs Braulio Avila 6rds superplumas Narciso Carmona vs Jacob Willyard 4rds superligeros Andrey Mangushev vs TBA 8rds pesos pesados Mike Plania vs TBA 8rds supergallo Tayre Jones vs TBA 6rds superligeros Romero Duno vs Ramon Elizer Esperanza 6rds pesos pesados Yadiel Camacho Rodríguez vs Samuel Gutiérrez 4rds pesos gallo Istvan Bernath vs TBA 6 rounds pesos pesados Idalberto Umara vs TBA cuarto rounds Sulaimán, al Consejo de Alto Nivel de “Save the Dream”

