Subriel Matias vuelve a la acción este sábado en Puerto Rico El último capítulo de la histórica rivalidad boxística entre México y Puerto Rico se llevará a cabo este sábado desde el Coliseo Rubén Rodríguez en Bayamón, Puerto Rico. El evento principal contará con el regreso del ex campeón mundial de peso superligero de la FIB Subriel "El Orgullo de Maternillo" Matías (20-2, 20 KOs) contra Roberto "Rifle" Ramírez (26-3-1, 19 KOs) en un combate de peso superligero programado a 10 asaltos. Esta será la primera pelea de Matías desde que perdió el título ante Liam Paro el 15 de junio. En el evento co-principal, una pelea eliminatoria por el título mundial gallo de la FIB, el ex dos veces campeón mundial gallo de la FIB Emmanuel "Manny" Rodríguez (22-3, 13 KOs) se enfrentará a José "El Chapulín" Salas Reyes (15-0, 10 KOs). Estará disponible a través de un pago por visión de $39,99 en PPV.COM.

