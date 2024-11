Boots promete divertirse y conseguir el KO Jaron ‘Boots’ Ennis está listo para brillar en su suelo natal una vez más mientras se prepara para defender su título mundial welter de la FIB contra Karen Chukhadzhian el sábado por la noche (9 de noviembre) en el Wells Fargo Center en Filadelfia, en vivo en todo el mundo por DAZN, en una cartelera donde Jesse ‘Bam’ Rodríguez defiende su título mosca del CMB contra Pedro Guevara. Ennis (32-0 29 KOs) vuelve a las cuerdas en el estadio de su ciudad natal por segunda vez después de una espectacular noche de regreso a casa en julio, donde obligó a David Avanesyan a retirarse después de cinco asaltos en la primera defensa de su título. El choque del joven de 27 años con el retador obligatorio Chukhadzhian (24-2 13 KOs) será la primera vez que tenga peleas consecutivas en Filadelfia desde una pelea de ocho asaltos en diciembre de 2017 seguida de una salida de seis asaltos en enero de 2018. ‘Boots’ está decidido a seguir llenando su nuevo hogar después de divertirse en julio contra Avanesyan e incluso está considerando una pelea en la casa de los Philadelphia Eagles, si puede seguir coleccionando cinturones y creciendo en su ciudad . Subriel Matias vuelve a la acción este sábado en Puerto Rico Naoya Inoue se une a Riyadh Season Like this: Like Loading...

