Naoya Inoue se une a Riyadh Season Por Joe Koizumi Hideyuki Ohashi de Ohashi Promotions nos ha enviado una información sorprendente a Japón. El “Monstruo” Naoya Inoue y Ohashi fueron invitados en un avión presidencial a Arabia Saudita y tuvieron allí una reunión muy importante con Turki Alalshikh. Riyadh Season llegó a un acuerdo con Inoue y firmó un lucrativo contrato de patrocinio de unos veinte millones de dólares. El Sr. Turki dijo: “El año próximo, Arabia Saudita y Japón celebraremos el septuagésimo aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre ambos países. Con la presencia y participación del Sr. Naoya Inoue, nos gustaría organizar un gran evento sorprendente”. ¿Significa esto que Monster Naoya peleará en Arabia Saudita el año que viene? Si es así, ¿cuál tiene prioridad entre sus defensas del título en Las Vegas, en Arabia Saudita y en el Tokyo Dome contra su compatriota invicto Junto Nakatani? En cualquier caso, tres veces al año. Monster tendrá un calendario muy apretado el año que viene. Queensberry llega a las pantallas por DAZN Like this: Like Loading...

