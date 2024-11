Queensberry llega a las pantallas por DAZN Queensberry Promotions (“Queensberry”), fundada por el promotor miembro del Salón de la Fama Frank Warren, ha firmado un acuerdo de derechos de transmisión de varios años con DAZN. El acuerdo convertirá a DAZN en el hogar exclusivo de los eventos de boxeo de élite de Queensberry a partir de abril de 2025. El equipo de Queensberry incluye a los campeones de peso pesado Daniel Dubois, Zhilei Zhang, Fabio Wardley y Moses Itauma, el peso mediano Hamzah Sheeraz y la boxeadora líder Chantelle Cameron. Queensberry se une a Matchroom, Golden Boy Promotions y otros en DAZN. Foster supera a Conceição y recupera el título de las 130 libras del CMB Like this: Like Loading...

