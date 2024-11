Foster supera a Conceição y recupera el título de las 130 libras del CMB Por Boxing Bob Newman

Fotos: Boxing Bob Newman En una revancha muy esperada de su controvertida pelea del 6 de julio de 2024, O’Shaquie Foster buscó corregir un error al recuperar su título superpluma del CMB del hombre que se lo arrebató de manera controvertida, Robson Conceição. Si no tuviste el privilegio de ver la primera pelea, desde el primer round quedó claro que se trataría de un combate sumamente técnico y de gran habilidad. Si bien Conceição definitivamente aportó su habilidad defensiva a esta pelea, pareció mejorar su juego ofensivo, algo que le faltó en su encuentro anterior. Los movimientos bruscos y espasmódicos de Conceição hicieron que a Foster le resultara difícil controlar sus golpes y conectarlos. Cualquier golpe limpio a la cabeza. Ambos peleadores tienen su mejor éxito en el cuerpo del otro. Por su parte, Foster alternaría entre posiciones de zurdo y ortodoxo, intentando encontrar una respuesta para el movimiento y la defensa de Conceição. En el octavo asalto, está a punto de contar con la complexión de un campeón confiado, sintiendo que no podía perder pase lo que pase. Finalmente, en el décimo asalto, un derechazo de Foster hizo tambalear gravemente a Conceição, que logró mantenerse en pie mientras Foster no pudo aprovechar los momentos y dejó que su herido rival viera el final del asalto. Los abucheos se sucedieron en el undécimo asalto, ya que ambos peleadores se encontraron más agarrando que lanzando golpes. Parecía que Foster le permitió a Conceição dictar el final de la pelea, ya fuera con el agarre, lanzando golpes descuidados o simplemente avanzando, golpeando a Foster contra las cuerdas. Eric Marlinski lo vio 115-113 para Foster, Tom Schreck lo marcó 115-113 para Conceição y Max DeLuca lo tuvo 115-113 para el nuevo y dos veces campeón Foster. * * * El invicto peso ligero Ray “Danger” Muratalla, número 2 del CMB, número 2 de la AMB y número 4 de la FIB, se deshizo rápidamente de su rival Jesús Pérez, anotando un nocaut técnico en dos ocasiones en el segundo asalto en el evento semiprincipal en el resort y casino Turning Stone en Verona, Nueva York, esta noche. El tiempo era 1:24 del segundo asalto. Pérez nunca había sido detenido en 30 combates anteriores. Muratalla mejora a 22-0, 17 KOs. Pérez cae a 25-6, 18 KOs. El chico de su ciudad natal, Bryce Mills, se enfrentó a Mike Ohan, Jr. en una pelea programada a 8 asaltos en la categoría de 140 libras. Mills fue el agresor incesante, llevándosela al cuerpo larguirucho y la cabeza de Ohan Jr. Por su parte, Ohan Jr. intentó contraatacar en un esfuerzo por mantener a Mills alejado de él. Mills perdió su protector bucal gracias a un par de contraataques de Ohan, Jr., uno en el segundo y el tercer asalto. Mills continuó presionando la acción en el cuarto asalto, golpeando la esquina de Ohan Jr. al final del asalto, aparentemente lastimando a su enemigo a segundos del final. Después de más de lo mismo en el quinto asalto, la esquina de Ohan, Jr. le indicó al árbitro que la pelea había terminado al final del asalto, su hombre no pudo aguantar más. Mills ahora pasa a 17-1, 6 KOs, mientras que Ohan, Jr. cae a 19-4, 9 KOs. El súper pluma Abraham “Super” Nova, que regresaba, se enfrentó al mexicano Humberto Galindo en una pelea programada a 10 asaltos. Nova buscaba recuperarse de dos derrotas consecutivas, mientras que Galindo venía de dos derrotas y un empate respectivamente, en sus últimos tres asaltos. Galindo sorprendentemente atrapó a Nova en el primer asalto, llevándolo a la esquina de Galindo y desatando una serie de golpes duros que se llevaron el asalto.

Fue una pelea muy técnica pero de ritmo rápido con un patrón emergente: Galindo presionaba hacia adelante mientras Nova buscaba dar marcha atrás y contraatacar. Si bien la óptica parecía favorecer a Galindo, fue difícil elegir en muchos asaltos ya que cada hombre buscó controlar la pelea con su propio estilo y tácticas. En el sexto asalto, Nova pedaleó su bicicleta alrededor del ring con Galindo persiguiéndolo y muy pocos golpes lanzados o conectados. Los abucheos comenzaron a hacerse oír en el octavo asalto ya que la acción no podía pasar de un ritmo peatonal. Los jueces la pasaron tan mal como los fanáticos. El juez Don Ackerman lo vio 97-93 para Galindo. El juez Bernard Bruni marcó 96-94 para Nova, mientras que el juez Eric Marlinski lo empató 95-95, lo que dio como resultado un empate dividido. Nova tiene un récord de 23-3-1, 16 KO, mientras que Galindo pasa a 14-3-3, KO. En un choque de peso mediano, Jahi Tucker se enfrentó a Quilisto "Kilo The Kid" Madera en un choque programado a 8 asaltos. Tucker salió súper confiado, mostrando su velocidad, sin dudas, y sacudiendo a Madera en un par de ocasiones en el primer asalto. Ambos hombres conectaron algunos golpes duros en el segundo asalto, con Tucker sacando lo mejor de él. Ambos peleadores recibieron advertencias de Drew Stern del árbitro Charlie Fitch en el cuarto asalto, ya que estaban agarrando y golpeando, ignorando sus órdenes de romper. En un emocionante quinto asalto, Tucker rastrilló el cuerpo y la cabeza de Madeira con golpes duros. Parecía que la campana salvaría a Madera para terminar el quinto asalto, ya que se tambaleaba a lo largo de la cuerda por un diluvio de golpes de Tucker. El árbitro Fitch observó de cerca cómo Madera recibió dos enormes manos de izquierda en la campana que terminaron el sexto asalto. Aún así, Madera no se rindió. A principios del octavo asalto, el árbitro Fitch finalmente actuó y le quitó un punto a Tucker, ya que siguió golpeando durante las órdenes del árbitro de parar y detrás de la cabeza. Eso animó momentáneamente a Madera a entrar en acción. Pero ese entusiasmo duró poco, ya que Tucker realizó otra arremetida tardía, dejando a Madera con las piernas blandas y provocando que Fitch decidiera dar por finalizado el combate a los 1:52 del último asalto. Tucker ahora tiene un récord de 13-1-1, 6 KO, mientras que Madera cae a 14-6, 9 KO. El novato peso pesado de 20 años, Ali Feliz, se enfrentó a Rashad "Daywalker" Coulter en una pelea programada a seis asaltos en el tercer combate de la velada. Feliz, hijo del ex contendiente de peso pesado Fernely Feliz. Desde el principio, la diferencia en velocidad y poder fue evidente. Feliz sacudió a Coulter en varias ocasiones. Finalmente, en el segundo asalto, una embestida contra las cuerdas provocó que el árbitro Ricky González interviniera a 1:34 para salvar a Coulter de un castigo mayor. Feliz mejora a 4-0, 3 KOs. Coulter cae a 5-5, 3 KOs El mexicano Eduardo "Fantástico" Baez, en una pelea programada a 10 asaltos en la segunda pelea de la noche, se impuso en un primer asalto muy animado. En un primer asalto lleno de energía, Baez presionó la acción, pero los contraataques de golpes al cuerpo de Santana dieron sus frutos, ya que lastimó a Baez contra las cuerdas con 30 segundos restantes en el primer asalto. En el segundo segundo, un hermoso contraataque dejó a Baez con las piernas de goma, pero de alguna manera sobrevivió al asalto. En el cuarto asalto, una combinación de cuatro golpes finalmente derribó a Baez. El árbitro Charlie Fitch evaluó al peleador herido y dio por terminada la acción. Una andanada de golpes de Santana provocó que Fitch interviniera y salvara a Baez de sufrir más daños, a pesar de que no volvió a caer. El tiempo era 1:57. Santana se entromete con 13-0, KOs, mientras que Baez cae a 23-7-2, 9 KOs. El peso pesado polaco Damian "Polish Hussar" Knyba se enfrentó al ugandés Richard Lartey en una pelea programada a ocho asaltos para abrir el espectáculo de Top Rank en el Turning Stone Resort & Casino en Verona, NY. Después de dos asaltos de intuición, que Knyba controló con su jab, finalmente le dio la victoria a Lartey a los 2:10 del tercero, con el árbitro Ricky González deteniendo el conteo innecesario. Knyba pasa a 14-0, 8 KOs, mientras que Lartey cae a 16-7, 13 KOs.

