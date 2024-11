Costarricense Yokasta Valle gana título mundial CMB en su tercer intento Por. Gabriel F. Cordero La ex campeona mundial súper favorita y estrella del deporte Costarricense, Yokasta Valle (32-3, 10 KOs) derrotó a la mexicana Elizabeth López (11-7-5, 2 KOs)por decisión unánime en diez asaltos en un evento realizado en la Cámara de Ganaderos, Liberia, Guanacaste, Costa Rica. Valle fue acreditada con una caída de López en el segundo asalto que pareció ser un resbalón. Buena acción de ambos lados ya que López estuvo muy enérgica pero Valle fue más eficiente. Valle ganó el título mundial femenino mínimo del WBC en su tercer intento. La decisión unánime de los jueces fue de 100-89 y 98-91 dos veces. Con este triunfo Valle regresa a la cima tras haber expresado su retiro días atrás y finalmente fue la estadounidense Seniesa Estrada la que al parecer se retiro el boxeo y fue la que había derrotado a Valle en combate de unificación en EEUU. Foster supera a Conceição y recupera el título de las 130 libras del CMB Finaliza la 37.ª Convención Anual de la OMB Like this: Like Loading...

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.

Repeat offenders will be put on moderation.