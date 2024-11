Finaliza la 37.ª Convención Anual de la OMB Por David Finger En lo que sería un día histórico para la OMB y el deporte del boxeo, el último día de la 37a Convención Anual de la Organización Mundial de Boxeo en San Juan, Puerto Rico concluyó con la renuncia y retiro del Presidente de la OMB, Francisco “Paco” Valcárcel, y el surgimiento de un nuevo Presidente en Gustavo Olivieri Miranda, un abogado enérgico y joven que había trabajado como abogado defensor y como abogado interno de la OMB durante los últimos siete años. También estuvieron presentes para celebrar la carrera del presidente Valcárcel y felicitar al nuevo presidente entrante de la OMB los presidentes de los otros tres principales organismos sancionadores. “El boxeo es historia”, le dijo a Olivieri el presidente del CMB, Maurico Suilaman. “La responsabilidad que conlleva un líder en una organización es difícil de entender. Creo que Paco lo ha demostrado hoy, en presencia de las demás organizaciones, promotores, managers, entrenadores, millones de personas de todo el mundo que vinieron a decir ‘viva el rey’. En realidad, para ser un líder, estoy seguro de que tienes los atributos. Eres una persona honorable. Eres una persona… con el apoyo que se te ha dado de manera unánime, estoy seguro de que seguirás liderando. Conozco personalmente a Gustavo, es un hombre muy decente, honorable, que ama el boxeo. Es leal. La forma en que ha entregado su vida a Paco y a la OMB asegura que dejes la organización en buenas manos. Te aseguro que encontrarás en el CMB un amigo, un partidario leal, y trabajaremos juntos para hacer que el boxeo sea más seguro”. Tras el emotivo discurso de Sulaiman, habló el presidente de la FIB, Daryl Peoples, y quedó claro que Peoples, un viejo amigo de Valcarcel, todavía estaba sorprendido por el anuncio. “Sabía que el día iba a llegar”, dijo Peoples a los asistentes a la Convención de la OMB, “pero no esperaba que fuera hoy. Como dijo Mauricio, somos colegas, somos amigos. ¿Es una fiesta de amor todo el tiempo? No, no lo es. Pero nos unimos y tratamos de encontrar soluciones que ayuden al boxeo”. Los Pueblos hablaron luego de su larga amistad con Valcárcel y de su apoyo a Olivieri. “No puedo decir lo suficiente sobre Paco”, agregó Peoples. “Un confidente… fue el primero que se acercó a mí cuando me convertí en presidente. Este tipo es familia. También lo es Gustavo. Gustavo ha sido un gran estudiante. Bajo el liderazgo de Paco, ha lidiado con algunas de las cosas más difíciles. Es agridulce, no estoy perdiendo un amigo. Él solo está cambiando su rol. Puedo asegurarle que seguiremos manteniendo nuestra relación. Gustavo… tienes el apoyo inquebrantable de la FIB”. Desde allí, el presidente de la WBA, Gilberto Mendoza, también habló en apoyo tanto de Paco como del presidente entrante Olivieri, reiterando los sentimientos de Sulaiman y Peoples al prometer un apoyo continuo al nuevo presidente. También habló en apoyo del ex presidente y del entrante un promotor cuya fuerte relación con la OMB la ayudó a surgir como una de las principales organizaciones del boxeo: Bob Arum. Cuando los oradores terminaron, lo que normalmente era el evento más emocionante del último día, las sesiones del comité de clasificación, eran casi una ocurrencia de último momento, ya que muchos de los asistentes todavía se estaban recuperando de la montaña rusa emocional que fue el retiro de Valcarcel. En la división de las 105 libras, Olivieri señaló que el campeón de la WBO está programado para pelear en una unificación con el campeón de la WBA en Arabia Saudita. Edward Ligas habló en nombre de Victorio Saludar, el campeón de la WBO Oriental, y pidió al comité que lo clasificara en el puesto número 1, ya que ya había vencido al peleador número 1 actual, Masataka Taniguchi. Edito Villamor habló en nombre de Christian Balunan, el actual campeón juvenil de Asia-Pacífico, clasificado en el puesto número 14. En la división de 108 libras, se habló sobre el actual número 6 del ranking, René Santiago, quien ganó la noche anterior en Puerto Rico. También se habló sobre el número 1 del ranking, Regie Suganob, el campeón mundial de la WBO, quien tuvo un representante que habló en su nombre. En la división femenina de 112 libras, la campeona Gabriela Alaniz habló con el comité de clasificación y básicamente llamó a toda la división, diciendo que pelearía con cualquiera en el ranking y que iría a la ciudad natal de cualquiera para hacerlo. En la división masculina de 118 libras, el ex campeón mundial Nonito Donaire solicitó ser clasificado en la división, lo que indica que iba a hacer una carrera más por otro título mundial en los próximos meses. Aunque no ha ganado una pelea desde 2021, perdiendo ante Naoya Inoue en 2022 y Alexandro Santiago en 2023, no hay duda de que un Flash filipino en activo puede darles una buena pelea a muchos pesos gallo. En la división de las 122 libras, el presidente Olivieri confirmó que habrá una reunión de presidentes para discutir el estado de la división y que se espera una decisión en las próximas semanas. Con los cuatro cinturones en manos de Naoya Inoue, quien fue designado como “Super Campeón” de la WBO, Olivieri hizo hincapié en reiterar su opinión sobre los campeones interinos en situaciones como esta. “Nosotros no autorizamos campeonatos provisionales”, señaló Olivieri. “Solo nos gusta considerarlos en caso de unificación o lesión. Debería ser algo poco común”. Según las reglas de la OMB, como Súper Campeón, Inoue será el único campeón de la OMB, pero recibirá una consideración especial con respecto al período de tiempo que se le permite para realizar defensas obligatorias de su título. En la división femenina de 122 libras, los representantes de la número 5 del ranking, Daniela Bermúdez, solicitaron pasarla a la clasificación de peso pluma ya que está subiendo de peso. En la división de peso pluma, se anunció que Raymond Ford, clasificado en el puesto número 12, subirá a las 130 libras y que estaba solicitando un puesto en el peso ligero junior. Con la vacante en el puesto número 12, Tom Loeffler pidió que su peleador, el número 15 del ranking, Omar Trinidad, ocupara el lugar de Ford. En las 130 libras, la WBO confirmó que Emanuel Navarrete sigue siendo el campeón, a pesar de que perdió en su última pelea contra Denys Berinchyk por el título de peso ligero. Sin embargo, la WBO hizo una rara excepción en su política general contra los cinturones interinos y Oscar Valdez es actualmente el campeón interino. En peso ligero, el mencionado Denys Berinchyk es campeón, pero puede que se le esté acabando el tiempo para una defensa voluntaria. Se confirmó que estaba programado para pelear en Arabia Saudita, pero su oponente programado perdió y no pudieron encontrar un nuevo oponente de manera oportuna. A partir de ahora, no habrá pelea voluntaria para el campeón ucraniano. El número 3 del ranking, Keshawn Davis, tiene una pelea con el número 13 del ranking, Gustavo Daniel Lemos. Se dio a entender que el ganador probablemente será el obligatorio para Berinchyk. Kevin Rooney de Matchroom Boxing presionó para que el número 14, Andy Cruz, ascendiera al puesto número 7. En la categoría de 147 libras, Carl Moretti confirmó que Derrieck Cuevas, número 7 del ranking, se enfrentará al campeón mundial Brian Norman Jr. a principios de marzo, después de que la pelea se retrasara debido a una lesión. La pelea estaba originalmente programada para el 8 de noviembre. Francis Warren, de Queensberry, presionó para que el campeón europeo número 9, Ekow Essuman, subiera de categoría después de que defienda su título este fin de semana. Warren tenía la esperanza de que Essuman pudiera conseguir un puesto entre los cinco primeros. También hizo un esfuerzo por conseguir un puesto entre los cinco primeros el no clasificado Blair Cobbs, que consiguió victorias consecutivas sobre los ex campeones mundiales Maurice Hooker y Adrian Broner. En la división de peso mediano junior, se señaló que Sebastian Fundora debía pelear contra el campeón interino Terence Crawford, pero que debido a que Crawford estaba negociando una pelea con Saúl “Canelo” Álvarez, se señaló que Crawford estaba de acuerdo en hacerse a un lado y no imponer la pelea obligatoria. Pero aunque Crawford no tenía objeción a que Fundora hiciera una pelea voluntaria, el presidente Olivieri reconoció que el status quo actual era insostenible en 154 y que el título interino podría terminar si Crawford termina peleando con Álvarez o si la pelea Fundora-Crawford no sucede. Sin embargo, Olivieri reconoció el incentivo financiero para que Crawford suba de peso para enfrentarse a Álvarez, y reconoció que la pelea era una que generaría un gran interés por parte de los fanáticos. “Sabiendo que Crawford quiere pelear con Canelo, necesitamos tomar medidas con el interino”, señaló Olivieri. “Tenemos una política muy estricta y consistente con respecto a los interinos”. En peso mediano, la fecha límite para negociar un acuerdo para la pelea obligatoria entre Zhanibek Alimkhanuly y el número uno del ranking, Hamzah Sheeraz, se extendió por una semana más a pedido de los promotores. La fecha límite original para llegar a un acuerdo era el 4 de noviembre. En la división de peso súper mediano, se señaló que el súper campeón de la OMB, Saúl “Canelo” Álvarez, tuvo 18 meses para cumplir con otro mandato, ya que recién peleó con su retador obligatorio, Jaime Munguía, en mayo. En la división de peso semipesado, Artur Beterbiev fue reconocido por su unificación de los cuatro títulos de peso semipesado. “Promovemos las unificaciones”, dijo Olivieri antes de señalar que, como supercampeón, Beterbiev tendría hasta 18 meses para hacer la obligatoria. Aunque el ghanés Joshua Buatsi es el actual campeón interino, Olivieri destacó las condiciones específicas del título interino. “En este momento no hay ninguna obligación”, señaló Olivieri. “La obligación es Buatsi, pero se debe convocar en el momento oportuno”. En la división de peso crucero, Chris Billam-Smith unificará el título el 16 de noviembre en Riad. Markus Aslani hizo una declaración en nombre del ex boxeador cubano Mike Pérez, señalando que se ha recuperado y, reconociendo que ha perdido algo de tiempo fuera del ring, que está listo para pelear con cualquiera, incluso con poca antelación. En la división de peso pesado, se señaló que la pelea obligatoria se permitirá a su debido tiempo. El presidente Olivieri señaló que el comité “se reserva el derecho de permitir una trilogía” de la pelea Oleksandr Usyk-Tyson Fury, dependiendo de lo que suceda el 21 de diciembre en Arabia Saudita, cuando los dos campeones peleen en una revancha. Francis Warren indicó que Joseph Parker estaba listo para defender su título interino en el primer trimestre de 2025, pero aún no había planes sobre contra quién peleará. Una vez finalizado el trabajo del comité de clasificación, se realizó una presentación para la Convención de la OMB de 2025 que se celebrará en Bogotá, Colombia. Aunque el vicepresidente europeo de la OMB, Istavn Kovacs, hizo una fuerte campaña para que Budapest fuera la sede, finalmente retiró su candidatura y el comité ejecutivo votó por unanimidad a favor de Bogotá. El evento concluyó con la Cena de Gala, que fue presentada por Jimmy Lennon Jr. Además de los premios que se entregaron, se reveló durante la Cena de Gala y la celebración posterior que el nuevo Presidente de la WBO era un baterista impresionante cuando subió al escenario para tocar con la banda. Costarricense Yokasta Valle gana título mundial CMB en su tercer intento Fernando Martínez deja vacante el título de la FIB de las 122 libras Like this: Like Loading...

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.

Repeat offenders will be put on moderation.