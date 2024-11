Round 12 con Mauricio Sulaimán: Un gran viaje a Puerto Rico y Miami Por Mauricio Sulaimán

Presidente del WBC – Hijo de José Sulaimán Al regreso de este último viaje, un amigo me dijo, quizá irónicamente, que me tenía envidia por viajar tanto. Fue un viaje maravilloso, pero lo que no se ve es lo que sucede día a día. El miércoles me levanté a las 3:00 horas para tomar el vuelo a Miami, donde esperé tres horas para ir a Puerto Rico. Llegué a la Isla del Encanto para asistir a una cena que terminó a media noche. El jueves asistí a los trabajos de la Convención WBO todo el día, con muchos encuentros y reuniones, en la que cerré con la cena de premiación y la despedida de amigos que terminó bastante tarde. El viernes tomé el vuelo de regreso a Miami, y del aeropuerto me dirigí dos horas en taxi para visitar a Don King, y pasar varias horas con él. El sábado me reuní con Kris Lawrence, del Hard Rock, quien me llevó con su familia a ver el partido de los Miami Hurricanes, de la NCAA, y de ahí al aeropuerto para regresar a casa, y llegué tarde

el sábado. La Convención WBO fue un encuentro especial. El licenciado Francisco Valcárcel dio por terminada su gestión de 30 años como presidente de la OMB. El joven abogado Gustavo Olivieri fue electo unánimemente como el nuevo líder de la agrupación. Asistimos los otros tres presidentes de los organismos reconocidos a nivel mundial: Daryl Peoples, Presidente de la IBF, Gilberto Jesús Mendoza, de la WBA, y yo, del WBC. Esta reunión fue una muestra de unidad por el bien del boxeo. Deseo la mejor de las suertes a Gustavo en esta nueva etapa de su vida, y desde ya ofrezco todo el apoyo de nuestro organismo. Regresar a Puerto Rico fue algo muy especial. Muchos recuerdos, la casa del legendario Yamil Chade, quien fue un gran manager de boxeadores como Wilfredo Gómez, Carlos de León y quien descubrió a Félix Tito Trinidad, El Varón, como era conocido, y dejó infinidad de anécdotas por su manera única de ser: apasionado, entregado, leal y muy astuto. Una de las canciones favoritas de mi papá fue En mi viejo San Juan, la cual al escucharla me acerca a mi viejito en la memoria. Todos en la WBO me hicieron sentir en casa y saludar a muchos miembros de la comunidad mundial reforzó la importante unidad que debe existir en el boxeo. Estuvo presente Bob Arum, quien, a sus 93 años, asistió a despedir a Paco; así mismo promotores de diversos países: Salvatore Cherchi, Tom Loeffler, la familia Warren, Egis Klimas, Matchroom, Boxxer, Pellulo, Deguardia y Maldonado. En fin, una digna despedida y bienvenida en este cambio generacional. Tuve la gran fortuna de estar con Arum, un día, y Don King, al siguiente. Ellos, junto con mi papá, nacieron en 1931, y toda mi vida está llena de recuerdos de momentos icónicos en la historia del boxeo. Los cuatro presidentes tuvimos una muy productiva reunión en la que se comentaron temas de gran importancia para atender de manera conjunta la realidad actual de nuestro deporte, buscando posturas que ayuden al desarrollo del pugilismo: peleas unificatorias, oficiales de ring, mandatorias, reglas y una gran diversidad de temas se pusieron sobre la mesa, así como se ha hecho en diversas ocasiones, pero ahora con el propósito de dar un paso firme con congruencia y buenos propósitos. Una vez más recibí una infinidad de muestras de cariño con motivo de la partida de mi querida madre; personas que no había visto en este periodo se encargaron de recordar a doña Martha como la gran persona que fue, siempre atenta y hospitalaria, servicial y con un gran sentido del humor. Mi hija se emocionó mucho por mi visita a San Juan, pues ahí vive su novio, Bad Bunny (aunque él no lo sabe), ella asegura que son novios. Este fin de semana hubo actividad boxística importante. Gabriela Fundora, hermana de Sebastián conquistó el título mundial mosca WBC, y a la vez se convirtió en campeona undisputed con los cuatro cinturones. Ahora tenemos a Sebastián y Gabriela como campeones verde y oro, hermanos campeones simultáneamente. Esto es grandioso, son una bellísima familia que llevan muchos años buscando esta proeza. Sampson, su promotor, luchó incansablemente para lograr esta pelea, y hoy ya es una realidad. ¡Felicidades, campeona ! ¡Nos veremos en el Martes de Café! En Nueva York se dio una revancha. O’Shaquie Foster recuperó el campeonato mundial WBC superpluma en una decisión dividida ante quien le arrebató dicho título, el brasileño Robson Conceciao. Fueron 24 rounds, dos decisiones divididas, ese tipo raro de combinaciones que dan todos los rounds cerrados y difíciles de puntuar. En Costa Rica se coronó Yokasta Valle como nueva campeona WBC peso paja; otro caso de quien había esperado este momento por muchos años. ¡Felicidades, Yokasta! ¿Sabías que…?

El miércoles pasado se conmemoró el 50 aniversario del evento deportivo más importante de la historia: The Rumble in the Jungle. George Foreman, quien era el campeón WBC peso completo, y venía de noquear en tan sólo dos rounds a quienes habían vencido a Muhammad Ali (Joe Frazier y Ken Norton), amplio favorito, y esa pelea en el corazón de África vio al más grande de la historia noquear a Foreman, en ocho. Anécdota de hoy

En 1986 me dirigía a Boston para seguir mis estudios de preparatoria.

“Mijito: vente conmigo a Puerto Rico, y de ahí vuelas a Boston”.

“Quiero visitar a mi querido Yamil, también reunirme con mis campeones queridos: Wilfredo Benítez, Wilfredo Gómez, Sugar de León, Carlos Ortiz y muchos amigos más”. Una noche, mi tío Toño Esper me llevó a cenar, y al viejo San Juan a dar una vuelta. Mi tío siempre fue especial, como un segundo padre, pues me enseñó muchas cosas. Esa noche me enseñó el ron… Resulta que al regresar al hotel me moría de hambre, pero sólo servían en la zona de la alberca. Eran como las tres o cuatro de la madrugada, y pedí mi hamburguesa… De repente, abrí los ojos y ya era de día, estaban acomodando camastros, corrí al cuarto, y mi papá se estaba despertando. Le conté que me quedé dormido en la alberca. Más tarde, al vernos con mi tío Toño, mi papá le dijo inocentemente: “¿Qué crees, Toño? Mi morito estaba tan cansado que se quedó dormido en la alberca”, Nos volteamos a ver con complicidad y, mi tío dijo: “ Sí, Pepe, este pobre estaba muy cansado del viaje y de andar estudiando para su regreso a clases”.} Agradezco sus comentarios en [email protected] Subriel Matias vuelve a la acción este sábado en Puerto Rico Like this: Like Loading...

