Munguia regresa el 14 de diciembre en Tijuana, Mexico El contendiente de peso supermediano Jaime Munguía (44-1, 35 KOs) se enfrentará al invicto Bruno Surace (25-0-2, 4 KOs) en un evento principal de 10 asaltos el 14 de diciembre en el Estadio Caliente en su ciudad natal de Tijuana, México. Las peleas de Munguía-Surace y las preliminares se transmitirán en vivo y exclusivamente en los EE. UU. por ESPN+. Jaime Munguía: "Estoy muy contento de volver a subirme al ring y, sobre todo, de volver a Tijuana. Este año ha sido de mucho trabajo y grandes peleas, lo que me ha motivado a seguir adelante. Quiero darle una gran noche de boxeo a Tijuana y agradecer a todos los que están ahí por estar siempre a mi lado y apoyarme. No será una pelea fácil, pero estamos seguros de que saldremos victoriosos. ¡Viva México y Viva Tijuana!"

