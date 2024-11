Keyshawn Davis vence a Lemos en Virginia El contendiente de peso ligero Keyshawn Davis (12-0, 8 KOs) destruyó espectacularmente a Gustavo Lemos (29-2, 19 KOs) en dos asaltos el viernes por la noche ante un público de 10,568 espectadores en el Scope Arena en Norfolk, Virginia. Davis derribó a Lemos tres veces en el segundo asalto. Davis, quien ganó la plata olímpica en los Juegos Olímpicos de Tokio, se estableció como cabeza de cartel en su primer evento principal. Está clasificado como el número 3 en peso ligero por el CMB, la OMB y la FIB. “No dudé en ello. Mi equipo y yo nos mantuvimos firmes. Dijimos que si se adelantaba demasiado no íbamos a pelear. Pero él siguió su plan de juego y no se adelantó demasiado (en el control de peso el viernes por la mañana), así que tuvimos una pelea y dimos una noche espectacular”, dijo Davis. “No sentí ninguna potencia en él. De hecho, me senté sobre las cuerdas un segundo y dejé que lanzara su volado que tanto le encanta y lo sentí en mi hombro. Miré a mis hermanos y les puse cara de que no, no había suficiente (potencia). Terminó en el segundo asalto, así que tal vez no tuvo la oportunidad de golpearme” . Matias KOT Ramírez en Bayamón, Puerto Rico Munguia regresa el 14 de diciembre en Tijuana, Mexico Like this: Like Loading...

