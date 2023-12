Sturm detiene a Altay en la revancha El ex campeón mundial de dos divisiones Felix Sturm (44-6-3, 19 KOs), de 44 años, anotó un nocaut técnico en el noveno asalto sobre Sukru Altay (15-4, 14 KOs) el sábado por la noche en el MHP Arena en Ludwigsburg, Alemania. . Sturm, que ganó por decisión unánime sobre Altay en febrero, esta vez no dejó dudas. Conectó los golpes más fuertes mientras derrotaba al agresivo Altay. La pelea finalmente fue detenida por el árbitro en el noveno asalto. El invicto peso semipesado Hamza Salahudin (11-0, 10 KOs) salió victorioso cuando el ex campeón mundial César René Cuenca (48-5, 2 KOs) no salió al quinto asalto. Cinco derrotas consecutivas para Cuenca desde que logró un récord de 48-0. Resultados de la noche de boxeo de Don King en Miami Navarrete se recupera de una operación en la mano Like this: Like Loading...

