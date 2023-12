Navarrete se recupera de una operación en la mano El campeón mundial superpluma de la OMB, Emanuel “Vaquero” Navarrete (38-1-1, 31 KOs), se sometió a una cirugía en su mano izquierda. Navarrete, que retuvo su título hace dos semanas con un empate ante Robson Conceicao en Las Vegas, anunció la cirugía en las redes sociales. ¡Hola amigos! Quiero compartirles que hoy viernes me sometieron a una pequeña cirugía en mi mano izquierda, resultado de una vieja lesión que se agravó en mi penúltima pelea y en la última ya no me permitió rendir al 100. por ciento. El dolor fue mucho. Consulté con mi equipo y con mi médico y tomamos la decisión de atender esto de inmediato. Os mantendré informados de cómo va la recuperación, pero estoy seguro de que en los primeros meses de 2024 estaremos preparados para los nuevos retos que se presenten. SOY UN GUERRERO MEXICANO QUE NUNCA ME RETIRARÉ DE NINGÚN RETO O COMPROMISO, PERO POR RESPETO A TI Y MI CARRERA NO VOLVERÉ A RENUNCIAR A NINGUNA VENTAJA. Bendiciones mi gente.

El "Vaquero" volverá al 100 por ciento.

